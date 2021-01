Calciomercato, Scamacca alla Juventus | Analisi dell'affare

Gianluca Scamacca potrebbe finire alla Juventus: analisi sull’affare che assicurerebbe ai bianconeri uno dei migliori giovani italiani

La Juventus ha messo gli occhi su Gianluca Scamacca per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. L’attaccante è di proprietà del Sassuolo ed è in prestito al Genoa. Il 10% della vendita del giocatore spetta al PSV Eindhoven, che lo acquistò dalle giovanili della Roma anni fa. Il costo si aggirerebbe sui 20-25 milioni di euro. Una cifra molto alta, ma che è in linea con le proiezioni che ha preso il mercato finora. Bisogna però andare a valutare se per la Juve rappresenti un colpo necessario o meno.

Scamacca alla Juventus: l’analisi del colpo

Scamacca finora si è dimostrato molto importante nella rosa del Genoa. Sono arrivati diversi gol tra Serie A e Coppa Italia, oltre a varie prestazioni convincenti. Tra quelli della sua età è senza dubbio l’attaccante più promettente: basta pensare al percorso di Andrea Pinamonti, anche lui passato tra le fila dei rossoblu, ma senza lasciar traccia. La Juventus è fondamentalmente una squadra esperta, fosse troppo in quasi tutti i ruoli del campo. Paratici deve mettere a disposizioni di Pirlo i giovani migliori per riaprire subito un ciclo vincente, come lo è stato negli ultimi nove anni. E Scamacca è uno di questi.

Ma i dubbi sull’affare Scamacca della Juve sono leciti. Bisogna capire se per i bianconeri è un colpo per il futuro, che possa fare il titolare, o solo per rinsaldare rapporti e alleanze con gli altri club -cosa che nel calcio c’è sempre stata- da mandare in prestito o utilizzare come contropartita. Da valutare anche l’impatto dell’attaccante del Sassuolo, che ha due strade: diventare importante come i vari De Ligt, Bentancur e Chiesa, oppure fare come Bernardeschi. Arrivato come un astro nascente del calcio italiano, l’ex viola non si è mai espresso ai massimi livelli. Cosa succederà? Ai posteri l’ardua sentenza.