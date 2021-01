La Juventus sembra decisamente interessata a dei nomi che potrebbero arrivare a parametro zero sul calciomercato dalla Francia. Fabio Paratici pronto all’affondo

La Juventus ha tutta l’intenzione di farsi trovare pronta sul mercato. I nomi a zero stuzzicano la società bianconera che sembra avere tutta l’intenzione di tentare l’affondo nelle prossime settimane. Nello specifico, occhio a due profili che sono ormai vicini a lasciare il PSG. Di seguito di chi si tratta e tutte le ultime novità a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno e nuova partenza | ‘Porta’ il vice Morata

Calciomercato Juventus, attenzione a Di Maria e Bernat a zero

Il primo nome che i bianconeri stanno valutando con grande attenzione è quello di Angel Di Maria. L’esperto fantasista in forza al PSG vedrà il suo contratto scadere a giugno 2021 e i bianconeri sarebbero in prima fila, secondo quanto riporta ‘France Football’, per assicurarsi le sue prestazioni: offerta sul tavolo, in attesa dei prossimi sviluppi.

Attenzione, parallelamente, anche alla pista Juan Bernat. Il laterale mancino potrebbe essere una soluzione convincente sulla fascia sinistra. Anche il suo contratto è in scadenza a giugno 2021: di certo, un rinforzo da tenere in considerazione per i bianconeri nelle prossime settimane. Vedremo se entrambi i nomi si concretizzeranno.