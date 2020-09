Prosegue il lavoro della dirigenza della Juventus per completare l’organico a disposizione di Pirlo. Per il centrocampo, l’obiettivo resta il grande ‘ex’.

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus (Getty Images)A undici giorni dall’avvio ufficiale della stagione, la Juventus è ancora al lavoro per completare l’organico da mettere a disposizione del neo tecnico Andrea Pirlo. Nei piani della società bianconera, l’idea è di puntellare la squadra con almeno un nuovo innesto per reparto.

Mentre in attacco si attende solo lo sblocco delle pratiche burocratiche per permettere l’arrivo di Luis Suarez in bianconero, a centrocampo Pirlo richiede un giocatore di spessore internazionale in grado di far compiere un salto di qualità a tutto il reparto, ampiamente criticato nella passata stagione.

Calciomercato Juventus, a centrocampo il sogno resta Pogba. Ecco la richiesta dello United per sedersi al tavolo con i bianconeri

Tra i profili maggiormente accostati per il centrocampo della Juventus nelle ultime settimane ci sono sempre quelli di Houssem Aouar del Lione e Rodrigo De Paul dell’Udinese. Ma ad attirare le attenzioni del tecnico Pirlo e della dirigenza dei Campioni d’Italia il nome resta sempre quello del grande ‘ex’.

La Juventus appare infatti intenzionata a riproporsi con forza per Paul Pogba, centrocampista del Manchester United ed ex giocatore della ‘Vecchia Signora’. Mentre in apertura di mercato gli inglesi hanno fatto sapere di non valutare proposte inferiori ai 100 milioni di euro, nelle ultime ore diverse indiscrezioni rivelano un cambio di strategia da parte dei Red Devils.

Per cedere Pogba alla Juventus, lo United ha fatto sapere di voler in cambio il portiere titolare dei bianconeri, Wojciech Szczęsny, oltre ad un importante conguaglio in favore degli inglesi. L’idea per la squadra di Solskiajer sarebbe quella di sostituire il discusso De Gea con il polacco della Juventus, oltre a disporre di una somma importante per finanziare nuovi colpi di prospettiva.

La Juventus ci pensa. La tentazione di rivedere il ‘polpo Paul’ allo Stadium potrebbe sbloccare la clamorosa trattativa.

