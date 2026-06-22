Juve, si sceglie il nuovo portiere: sfida a tre e si guarda anche al Napoli

Juventus, il casting per scegliere il nuovo portiere continua: tra certezze sfumate e un ritorno di fiamma che fa riflettere

Quanto può incidere un portiere sul destino di una stagione? Basta guardare le grandi squadre europee per trovare una risposta. Spesso il primo acquisto che cambia gli equilibri non è un bomber da trenta gol o un fantasista capace di illuminare il gioco, ma proprio l’uomo chiamato a difendere la porta. È da qui che sembra voler ripartire la nuova Juventus, impegnata in una ricerca tanto delicata quanto strategica.

Negli ultimi giorni il tema è diventato centrale negli ambienti bianconeri. Le voci si rincorrono, i nomi cambiano e le gerarchie sembrano modificarsi quasi quotidianamente. La sensazione, però, è che negli uffici della Continassa ci sia la volontà di individuare un profilo capace di garantire affidabilità immediata e prospettive future. Non è un caso che il dossier relativo al nuovo portiere Juventus sia considerato una delle priorità assolute di Giovanni Carnevali. Dopo la pista che portava ad Alisson Becker, considerato il profilo ideale da Luciano Spalletti, la dirigenza ha dovuto rivedere completamente i propri piani.

Dal sogno Alisson alle alternative: il mercato della Juventus entra nel vivo

La mancata qualificazione alla Champions League e la ferma posizione del Liverpool hanno reso impossibile l’operazione Alisson. Un colpo che avrebbe rappresentato una svolta immediata per la porta bianconera. Da quel momento, però, la società si è rimessa al lavoro esplorando nuove opportunità.

Il primo nome finito in cima alla lista è stato quello di Emiliano Martinez. Il portiere argentino, campione del mondo e protagonista assoluto negli ultimi anni, avrebbe già dato segnali di gradimento. Tuttavia la richiesta economica dell’Aston Villa continua a essere considerata elevata. Nonostante questo, la candidatura del “Dibu” resta viva e continua a raccogliere consensi all’interno dell’ambiente juventino.

Parallelamente resta aperta la pista che porta a Guglielmo Vicario. L’estremo difensore del Tottenham rappresenta un’opzione particolarmente apprezzata per continuità di rendimento e margini di crescita. In Inghilterra ha confermato le qualità già mostrate in Serie A, attirando l’attenzione di diversi club europei. Per questo motivo l’eventuale trattativa richiederebbe un investimento importante, ma non impossibile.

Carnesecchi e le piste italiane: il profilo che guarda al futuro

Tra i nomi emersi nelle ultime ore ce n’è uno che stuzzica particolarmente tifosi e addetti ai lavori: Marco Carnesecchi. Non è la prima volta che il portiere dell’Atalanta viene accostato alla Juventus. Anzi, negli ultimi anni il suo nome è comparso più volte nei radar bianconeri. Oggi, però, la situazione appare diversa.

Il classe 2000 rappresenta probabilmente il profilo più interessante in ottica futura. Giovane, già esperto e perfettamente inserito nel calcio italiano. Il problema è legato alla valutazione economica: l’Atalanta non ha necessità di vendere e parte da una richiesta che supera i 30 milioni di euro. Una cifra significativa, soprattutto in una fase in cui la Juventus sta cercando di ottimizzare ogni investimento.

Non vanno poi sottovalutate le opzioni che portano a Napoli. Sia Alex Meret sia Vanja Milinkovic-Savic restano profili monitorati. Il secondo, in particolare, sembrerebbe incontrare il gradimento di Spalletti per caratteristiche fisiche e capacità nel gioco con i piedi.

La sensazione è che il mercato dei portieri possa regalare ancora sorprese. I numeri raccontano una corsa aperta, ma spesso le trattative più importanti si decidono lontano dai riflettori. E allora la domanda resta lì, sospesa tra strategie e opportunità: la Juventus sceglierà l’esperienza immediata o investirà sul portiere destinato a difendere la porta bianconera per il prossimo decennio?