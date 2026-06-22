Attacco dei Media Belgi a Lukaku: Prestazione Mediocre e Secondo Pareggio Consecutivo nei Mondiali

Mattina fredda a Bruxelles, vetrine che riflettono titoli pesanti: i quotidiani discutono, i bar borbottano, i social ribollono. Al centro, un nome che divide: Romelu Lukaku. Secondo pareggio di fila ai Mondiali e un giudizio che suona come una sentenza. O forse no?

La scena è chiara: i media belgi alzano il volume. Parlano di prestazione sottotono. Puntano il dito sul secondo pareggio consecutivo ai Mondiali. La squadra sembra frenata. Il centravanti appare isolato. Le analisi scorrono come un referto medico: corsa, movimenti, duelli aerei, poca profondità. Da fuori, l’effetto è quello di un processo pubblico.

C’è però un dettaglio che merita ordine. Alcune ricostruzioni mescolano nomi e ruoli. Non risultano conferme ufficiali di una “nazionale di Rudi Garcia”. E Romelu Lukaku non è il “centravanti del Napoli”. Qui finisce la confusione. Qui inizia il campo, con le sue evidenze.

Il punto che i lettori sentono sulla pelle è un altro: quando la squadra non segna, l’attacco paga il conto. Succede sempre. Succede ovunque. In Belgio l’effetto raddoppia perché Lukaku incarna aspettative gigantesche. È il miglior marcatore nella storia dei Diavoli Rossi. Ha spalle larghe e un passato pieno di gol pesanti. Questo fa notizia quando non accade.

La lente d’ingrandimento dei media belgi

Le testate più lette, dalle generaliste alle sportive, offrono pagelle severe. Non si limitano al numero 9. Guardano alla struttura del gioco. Notano una manovra lenta, catene laterali spente, pochi uomini ad accompagnare l’azione. Nei talk si sottolinea un tema tattico: Lukaku riceve palla spalle alla porta, ma raramente vede corridoi puliti. In area arrivano cross forzati, non traversoni con tempo e ritmo. Un centravanti così serve quando l’area è “abitata”. Se la squadra resta corta e prudente, il suo impatto evaporà.

Qui torna la memoria. Molti ricordano il finale amaro in Qatar, contro la Croazia, con occasioni divorate e sguardi bassi. L’eco di quella partita condiziona il presente. È umano: si rivede lo stesso film anche quando la trama è diversa. Questo alimenta le critiche. Eppure, i dati di ruolo raccontano pure altro: sponde utili, duelli portati via dal centro per liberare il corridoio, pressing sui centrali. Dettagli che non finiscono sempre nel tabellino.

Lukaku tra attese e realtà

Le aspettative su Lukaku sono la misura dell’amore e della paura. L’amore per chi ti ha trascinato. La paura di non rivedere quel picco. In mezzo c’è la realtà: ritmo spezzato, calendario fitto, avversari che ti raddoppiano. Per sbloccarlo servono due cose semplici e difficili: un esterno che salti l’uomo e una mezzala che accompagni dentro. Quando succede, il nove torna a sentirsi nove. Quando non succede, il nove diventa parafulmine.

Il secondo pareggio di fila è un messaggio, non un verdetto. Dice che il Belgio c’è, ma non incide. Dice che la punta non trova il tempo giusto. Dice che il centrocampo non rompe le linee con continuità. Sono appunti concreti, verificabili in campo, non umori del giorno.

Resta una domanda che attraversa gli spalti e le cucine di casa: cosa vogliamo da un numero 9 oggi? Solo gol, o anche lavoro oscuro, strappi, pause? Forse la risposta si nasconde in quell’attimo prima del fischio d’inizio, quando il centravanti allaccia gli scarpini e guarda il tunnel. Lì, tutto è ancora possibile. Anche cambiare la narrazione di una notte. Anche togliere voce alle prime pagine. Con un tocco, uno solo, nel posto giusto.