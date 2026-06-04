Inter, prima scelta per la prossima stagione: svelato il nome del nuovo portiere

L’Inter ha scelto chi difenderà i pali in vista della prossima stagione: i nerazzurri saluteranno Sommer e c’è la decisione sul nuovo numero uno

C’è un dettaglio che spesso passa inosservato durante le sessioni di mercato. Mentre tifosi e addetti ai lavori discutono di bomber, esterni offensivi e grandi colpi internazionali, alcune delle decisioni più importanti vengono prese lontano dai riflettori. È proprio in quei movimenti apparentemente secondari che spesso si nasconde la vera identità di una squadra.

L’Inter, impegnata nella costruzione del nuovo ciclo targato Cristian Chivu, lo sa bene. La dirigenza nerazzurra sta lavorando su più tavoli contemporaneamente, cercando di bilanciare ambizione e sostenibilità economica. In un’estate che potrebbe portare cambiamenti significativi tra difesa e attacco, c’è un reparto che merita particolare attenzione: quello dei portieri. E proprio qui stanno emergendo indicazioni interessanti sul futuro del club.

La nuova gerarchia tra i pali prende forma

Per anni la porta dell’Inter ha avuto un punto di riferimento chiaro. Oggi, però, il quadro sta cambiando. Il contratto di Yann Sommer si avvicina alla sua naturale conclusione e i segnali relativi a un possibile rinnovo restano piuttosto deboli. Una situazione che ha spinto il club a riflettere con attenzione sulla strategia da adottare.

La prima idea portava a un investimento importante su un nuovo numero uno. Il nome di Guglielmo Vicario era stato valutato con interesse, ma le condizioni economiche dell’operazione e la centralità del portiere italiano nel progetto del Tottenham hanno progressivamente raffreddato la pista.

Nel frattempo, all’interno della rosa è cresciuta una convinzione. Josep Martinez, arrivato dal Genoa tra aspettative e curiosità, ha saputo aspettare il proprio momento senza creare tensioni. Le sue apparizioni nelle ultime stagioni hanno convinto staff tecnico e dirigenza che il portiere spagnolo possa rappresentare una soluzione credibile per il presente e per il futuro. Non è un caso che, secondo diverse fonti vicine all’ambiente nerazzurro, il classe 1998 sia destinato a iniziare la stagione con i gradi del titolare.

Provedel, esperienza e affidabilità per completare il reparto

Una volta definito il possibile titolare, restava da risolvere un’altra questione fondamentale: individuare un vice affidabile. Ed è qui che entra in scena Ivan Provedel. Il portiere della Lazio rappresenta il profilo ideale per una squadra che vuole mantenere alto il livello competitivo senza stravolgere i propri equilibri economici.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo tra l’Inter e il club biancoceleste sarebbe vicino. La cifra dell’operazione dovrebbe aggirarsi tra i 2 e i 3 milioni di euro, un investimento contenuto per un giocatore che negli ultimi anni ha dimostrato continuità, personalità e capacità di gestire la pressione delle grandi piazze.

L’eventuale arrivo di Provedel consentirebbe ai nerazzurri di affiancare a Martinez un elemento esperto, pronto a garantire sicurezza nelle rotazioni stagionali. Una scelta che ricorda alcune operazioni del passato recente, quando le squadre vincenti costruivano il successo non soltanto attraverso i titolari, ma anche grazie alla profondità della rosa.

Una scelta che racconta la visione del club

Osservando il quadro nel suo insieme, emerge una linea precisa. L’Inter non sembra intenzionata a inseguire necessariamente il colpo ad effetto. Al contrario, la società sta costruendo una rosa equilibrata, nella quale ogni tassello risponde a una logica tecnica ben definita.

La possibile promozione di Josep Martinez e l’arrivo di Ivan Provedel raccontano proprio questo: fiducia nei giovani che hanno dimostrato di meritare spazio e attenzione verso profili affidabili capaci di portare esperienza nello spogliatoio.

È una strategia meno rumorosa rispetto ad altre, ma spesso sono proprio le mosse apparentemente marginali a fare la differenza nel corso di una stagione lunga e ricca di impegni. E allora la domanda resta aperta: sarà davvero questa la scelta che permetterà all’Inter di aprire un nuovo ciclo vincente senza rinunciare alla propria identità?