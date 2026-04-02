Serie B live/ Primo tempo: Torino-Bari 0-1

SERIE B LIVE PRIMO TEMPO TORINO-BARI/ Torino – Il primo tempo del posticipo della 15a giornata di Serie B fra Torino e Bari si conclude con il vantaggio dei pugliesi, maturato al 42′ grazie a De Paula. Primo tempo a forti tinte granata, che vanno più volte vicino al vantaggio (con Bianchi, Pratali e Sgrigna); il Bari si chiude e riparte pericolosamente. Il Toro sembra poter segnare da un momento all’altro, ma ecco la doccia fredda: De Paula da due passi mette in rete un cross invitante.

TORINO-BARI 0-1

42′ De Paula (B)