VIDEO / Tensione Ibra: ecco cosa è successo dopo l’amichevole Hammarby-Psg…

VIDEO TENSIONE IBRAHIMOVIC AMICHEVOLE HAMMARBY PSG / ROMA – Attimi di tensione dopo il fischio finale dell’arbitro nel match amichevole tra l’Hammarby e il Paris Saint Germain: mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, lo svedese ha rischiato il contatto fisico con un tifoso che si è avvicinato con fare minaccioso. Gli uomini della sicurezza l’hanno prontamente fermato prima che potesse scatenarsi un parapiglia. Ecco le immagini:

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