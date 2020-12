Calciomercato, “Messi lascia Barcellona” | Cifra shock: Inter impossibile

Il futuro di Lionel Messi con la maglia del Barcellona sembra arrivato clamorosamente agli sgoccioli. Ecco le ultime novità dalla Spagna

Lionel Messi sembra alla fine della sua avventura al Barcellona, dopo un’intera carriera dedicata ai colori blaugrana. Già la scorsa estate il fuoriclasse argentino sembrava in procinto di lasciare il club di una vita, ma ora l’addio potrebbe davvero essere concreto. E attenzione anche all’Inter come possibile pista per l’argentino a zero, anche se le cifre dell’affare sembrano proibitive per i nerazzurri.

Calciomercato, Messi verso l’addio al Barcellona. Offerta folle del City

Secondo quanto riporta Josep Pedrerol, giornalista di ‘El Chiringuito Tv’, l’addio della Pulce sarebbe ormai praticamente certo. Il Barcellona, infatti, non sarebbe più nelle condizioni di pagare l’altissimo ingaggio del fuoriclasse che già la scorsa stagione aveva espresso il desiderio di lasciare il club. Vedremo se nei prossimi mesi l’Inter tornerà prepotentemente in corsa per permettere all’argentino di arrivare a Milano. Suning, infatti, sarebbe nell’ordine di idee di regalare un colpo del genere, assolutamente sensazionale, ad Antonio Conte e ai tifosi, ma le cifre dell’operazione sembrano veramente troppo alte.

Il Manchester City, in particolare, è pronto a offrire un triennale da 30 milioni l’anno sullo stile di quello che fu il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Queste cifre renderebbero impossibile l’operazione sia per l’Inter che eventualmente per la stessa Juventus.

