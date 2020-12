Calciomercato, deciso il futuro di Szoboszlai | Ecco dove andrà a gennaio

Dominik Szoboszlai è finito nel mirino di diversi club italiani, tra cui Milan e Napoli: ecco quale sarà la sua destinazione

Milan e Napoli hanno messo gli occhi su Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo, che sta facendo molto bene in Austria e in Europa negli ultimi anni. Il club della Red Bull è in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions e dovrà battere l’Atletico Madrid per superare i gironi. Tuttavia, la destinazione dell’ungherese sembra già decisa.

Calciomercato, la destinazione di Szoboszlai

Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco ‘Kicker‘, è più che probabile che Dominik Szoboszlai andrà al Lipsia. Le lattine della Bundesliga hanno già tesserato il suo amico Hee-Chan Hwang e a gennaio vorrebbero puntare anche sul centrocampista ungherese, che ha manifestato l’intenzione di approdare in una grande squadra.

Il Lipsia befferebbe così Milan e Napoli, e permetterebbe alla Red Bull di mantenere il controllo di Szoboszlai, che nelle scorse settimane ha conquistato anche la qualificazione a Euro 2020. Con Julian Nagelsmann l’ungherese classe ’00 avrebbe la possibilità di crescere ancor di più.

