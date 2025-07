Niente Napoli: dall’Inghilterra annunciano il colpo Chiesa, le cifre

Non sarà al Napoli il futuro di Federico Chiesa, che cerca titolarità per tornare in auge tra i migliori esterni del calcio italiano.

In questo momento lo stesso esterno italiano è arrivato ai titoli di coda, dopo un solo anno, della sua esperienza al Liverpool.

I Reds, che non lo hanno neanche convocato nel ritiro pre-campionato, hanno intenzione di separarsene quanto prima per permettere ad Arne Slot di sistemare al 100% le cose per il suo organico, così come per Federico Chiesa nel trovarsi una sistemazione giusta per il suo futuro, in modo tale da preparare quella che è la preparazione con la sua nuova squadra di appartenenza. Come hanno fatto sapere dall’Inghilterra però e precisamente da CaughtOffside, non è al Napoli che si vedrà il suo futuro. Nonostante le voci che lo hanno fortemente accostato al club allenato da Antonio Conte, non è come esterno del club partenopeo che si vedrà l’ex Juventus. Dalla stessa fonte hanno svelato anche la destinazione e le cifre per Chiesa.

Calciomercato: niente Chiesa per il Napoli, la destinazione

La destinazione di Federico Chiesa potrebbe non riguardare più il Napoli, stando a quelle che sono le voci di calciomercato che stanno riguardando l’esterno ex Juventus e Fiorentina.

A caccia di un posto in Nazionale nella gestione del nuovo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso, Chiesa cerca una squadra che sia adatta per lui nel tornare a certi livelli, come quelli mostrati sia a Firenze che in un certo periodo alla Juve. Il Napoli ha scelto Lang e si tiene stretto Politano quasi come titolare indiscusso di Conte. Ed è per questo che Chiesa, ad oggi, pare frenato sulla destinazione azzurra.

Una destinazione infatti che potrebbe riguardare soltanto una pista estera e neppure quella italiana. Anche al Milan farebbe fatica a trovare titolarità indiscussa, tanto da rientrare solo tra le idee potenziali dell’Atalanta che, separatasi sia da Retegui e probabilmente anche da Lookman, potrebbe affidare il proprio attacco ad un esterno che sa essere anche seconda punta, nella nuova gestione di Ivan Juric. Ma è in Liga, oltre alle interessate in Italia, che si è accesa la possibilità di vedere Federico Chiesa come nuovo calciatore a Madrid.

Le cifre del colpo Federico Chiesa

Così come fu per il Liverpool, anche quest’anno Chiesa ha un valore di calciomercato al ribasso, tanto da poter essere prelevato dall’Atletico Madrid che fiuta l’affare italiano, per soli 10 milioni di euro.

L’ingaggio stagionale, a quel punto, sarà di circa 4 milioni di euro a stagione, considerando che dovrà tagliarsi lo stipendio per tornare a giocare in un club che lo sceglie per rilanciarlo. Con il Cholo Simeone, Federico Chiesa, potrebbe rinascere. Dopo aver giocato con il padre alla Lazio, ecco che Simeone potrebbe allenare il figlio d’arte.