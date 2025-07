Griezmann in Serie A: accordo biennale, la destinazione

Le Petit Diable pare arrivato alla fine della sua esperienza all’Atletico Madrid, stando all’annuncio bomba che arriva dalla Spagna.

L’attaccante dei Colchoneros, nell’annata che porta al Mondiale 2026 con la Francia, vorrà far parte della spedizione del Commissario Tecnico tra i convocati di Didier Deschamps.

Il progetto dell’allenatore che si trova di fronte a quella che è probabilmente la sua ultima annata da Commissario Tecnico della Francia potrebbe rischiare di non vedere più Griezmann tra le sue idee per l’attacco. A meno che lo stesso “Grizou” non riscatti quello che è il suo rendimento attuale, probabilmente il peggiore tra tutti gli anni della sua carriera. In questo finale di carriera e con l’intenzione di rientrare nel giro della Nazionale, col “posto fisso” nell’attacco della Francia, potrebbe scegliere di accasarsi in Serie A, rinunciando a gran parte del suo stipendio e per finire titolare in Serie A. Due o tre destinazioni, per lui, gli permetterebbero di giocare in Champions League, escludendo così anche la pista in Major League Soccer.

Calciomercato Serie A: dalla Spagna svelano l’opzione Griezmann

Niente Arabia Saudita o Stati Uniti d’America per Antoine Griezmann, stando a quelle che sono le ultime notizie di calciomercato che arrivano dalla Spagna.

Precisamente da Fichajes.com spiegano quella che è la destinazione proprio del centravanti francese che, rinunciando ai soldi della Major League Soccer e con una separazione comunque già prevedibile dall’Atletico Madrid, potrebbe finire in Italia per giocare in serie A.

Il suo contratto non è in scadenza, ma non sarà rinnovato oltre il termine del 30 giugno 2027. Tant’è che l’Atletico Madrid, accettando eventualmente una cifra quasi irrisoria sul suo cartellino, libererebbe Antoine Griezmann, accontentando il calciatore sulla sua futura destinazione. Una destinazione che, considerando il livelli alto che manterrebbe in Serie A, potrebbe portarlo in Italia. Atalanta, Inter e Juventus, tra le sue opzioni. Sullo sfondo c’è anche il Milan.

Chi prende Griezmann? Le opzioni e le cifre in Serie A

Il calciatore arrivato ormai ai suoi 34 anni, ha ancora davanti a sé un paio di anni ad alti livelli. Il prossimo contratto biennale potrebbe arrivare nell’occasione dell’Inter che, cercando un’alternativa a Thuram e Lautaro, potrebbe prendere proprio il francese per 10 milioni di euro, più l’ingaggio da 4-5 milioni di euro a stagione. Il discorso per le altre è diverso.

In caso di arrivo all’Atalanta, nel ruolo che si sta liberando di Ademola Lookman, potrebbe giocare sia in Champions League che come titolare agli orobici. Discorso simile alla Juventus e al Milan dove cercano un co-titolare davanti e non una semplice alternativa. Per 10-20 milioni di euro complessivi, tra ingaggio e cartellino, la Serie A potrebbe mettere le mani su Griezmann.