Ederson in Serie A: si taglia lo stipendio e firma con una big

Il calciomercato dei top club di Serie A sta iniziando a portare sorprese importanti nel nostro calcio: ora c’è anche l’obiettivo Ederson.

Il portiere brasiliano è uno dei più forti al mondo e un vero e proprio asso nella manica per Pep Guardiola che negli anni lo ha reso sempre più centrale anche nel suo progetto tecnico. Nel gioco con i piedi è fenomenale e spesso ha servito assist al bacio ai propri compagni che si sono poi trasformati in gol e anche tra i pali è uno dei più forti di questa epoca.

Il futuro di Ederson può essere lontano dal Manchester City, nel progetto di ringiovanimento della rosa anche in porta potrebbe esserci un cambio di gerarchie per Guardiola.

Calciomercato, colpo Ederson in Serie A: le ultime

Il calciomercato delle squadre italiane può riservare sorprese inaspettate e grandi colpi, come già successo per alcune squadre come Napoli e Milan che hanno preso De Bruyne e Modric e alzato notevolmente il proprio livello qualitativi.

Ci sono nomi che possono essere davvero molto importanti per il nostro calcio e tra questi spunta anche Ederson Moares, portiere del Manchester City che potrebbe seguire le orme dei due campioni già citati e approdare in Italia.

Secondo le ultime notizire di mercato, Ederson può essere il nuovo colpo in Serie A: ci sono stati contatti diretti per portarlo in Italia.

Ederson in Serie A: sondaggio del Napoli

Il Napoli sta migliorando la rosa in tutti i reparti e potrebbe trovare i nomi giusti anche dall’estero. La situazione legata al mercato è in continua evoluzione e potrebbe portare altri volti importanti a disposizione di Conte.

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il Napoli ha sondato il terreno per Ederson Moares del Manchester City. Il brasiliano sarebbe un colpo d’oro per gli azzurri che acquisterebbero ulteriore leadership ed esperienza e soprattutto un portiere ancora più forte di Alex Meret.

L’operazione Ederson Napoli è molto difficile da portare avanti per costi e per questioni anche di gerarchie all’interno della rosa ma Manna ci sta provando e non mollerà la presa fin quando non capirà che è impossibile.

Ederson-Napoli: si può fare solo in un caso

I costi dell’operazione Ederson per il Napoli sono molto alti. Molto di più di quelli di Kevin De Bruyne che si era già liberato a zero dal Manchester City alla fine della stagione.

Al momento l’operazione è congelata e l’unico modo per sbloccarla e per far sì che possa andare in porto è con il taglio dello stipendio del portiere che dovrebbe accettare al massimo 5 milioni più bonus per i prossimi 3 anni