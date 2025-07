Mercato, si chiude il colpo Lucca: niente Napoli, arriva per 40MLN

Il calciomercato in Serie A passa dal nome di Lorenzo Lucca, centravanti che sembrava dover finire al Napoli per le voci recenti.

Questa mattina, Il Corriere dello Sport ha svelato quella che è la destinazione, comunque in una big d’Italia e col Napoli che avrebbe rinunciato all’operazione.

In questo momento gli azzurri sono concentrati sull’ufficialità di Lang, che sarà annunciata tra non molti giorni, per poi affondare sul colpo Beukema, oltre al tentativo di piazzare il colpo che porta ad uno tra Darwin Nunez e Moise Kean. In questo momento, nonostante Simeone resti in uscita, Lucca non sembra destinato a lasciare Udine per accasarsi al Napoli. Un club rivale dei partenopei sembra intenzionato a prenderlo per 40 milioni di euro.

Lucca pronto al grande salto: niente Napoli, la destinazione

La certezza, ad oggi, è che Lorenzo Lucca si stia cercando una destinazione diversa da Udine, lasciando l’Udinese dopo i due anni vissuti importanti in Serie A. Prima al Pisa e poi il salto all’Ajax, per poi trovare il club friulano che, credendo in lui gli ha permesso di mettere in risalto le sue caratteristiche, tanto da finire in Nazionale e tra i nomi per l’attacco dei top club d’Italia.

Ce ne sono due adesso che, spazzando via la concorrenza del Napoli, sarebbero pronti a mettere sul tavolo i 40 milioni che chiede l’Udinese per la cessione del suo cartellino.

Si tratta soprattutto dell’Atalanta che, avendo perso Retegui, è a caccia di un nuovo centravanti. Cerca una punta centrale che possa completarsi con De Ketelaere e Ademola Lookman, la Dea, dando a Ivan Juric il bomber che serve per il suo attacco proprio nel nome di Lorenzo Lucca.

Atalanta o Milan: dove giocherà Lucca

Cerca spazio e ambizione, Lorenzo Lucca, dopo la sua avventura all’Udinese. All’Atalanta arriverebbe per giocare titolare il bomber di Moncalieri, considerando che non c’è concorrenza oltre Scamacca che, almeno per i primi momenti, dovrà rimettersi in condizione a poco alla volta, dopo l’infortunio della passata stagione. Sullo sfondo, poi, c’è anche il Milan.

Giocare alla Dea vorrà dire essere in Champions League, mentre in casa Milan c’è l’ambizione di giocarsi un posto tra le candidate al titolo con Allegri che spera di fare come Conte al Napoli nella passata stagione. Giocare titolare al Milan o all’Atalanta, in ogni caso, permetterebbe a Lucca di essere poi il nove della Nazionale senza concorrenza, considerando che Retegui rischia di perdere il posto ora che andrà a giocare in un campionato non proprio di primissimo livello.