Ndoye, niente Napoli: un club di Serie A lo prende per 35 milioni

Il calciomercato del Napoli sembrava dover passare per Dan Ndoye, che non si trasferirà però in azzurro, lasciando comunque il Bologna.

A gran sorpresa, uno dei principali quotidiani in Italia ha svelato quella che è la beffa clamorosa per il Napoli perché Dan Ndoye si trasferirebbe non solo in un top club tra le rivali del Napoli per lo Scudetto, ma anche per i 35 milioni di euro che potrebbero bastare sul colpo che porta allo svizzero.

Il Napoli, anche un po’ “infastidito” dalle richieste del Bologna, pare aver mollato Ndoye puntando tutto su Lang che è in chiusura e su Federico Chiesa che potrebbe tornare in Italia dopo un solo anno dal suo arrivo a Liverpool. Ma lo stesso esterno svizzero, compiendo il grande salto per giocare di nuovo in Champions League, lascerebbe i felsinei per giocare nella massima competizione Uefa.

Il Napoli è stanco di aspettare: mollato Ndoye ad una rivale

Così come per Beukema, aver toccato la Champions League nel girone sul nuovo format che ha preso il via nella passata stagione, ha acceso la voglia da parte dei top player del club rossoblu di provare a giocare di nuovo una competizione così importante.

Potrebbe non bastare infatti l’Europa League né a Beukema, indirizzato sempre di più verso il Napoli, né a Dan Ndoye, calciatore che non giocherà più né per il Bologna, né per il Napoli. Perché, come hanno fatto sapere da Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli avrebbe definitivamente rinunciato all’esterno svizzero dopo il tira e molla a dir poco clamoroso per le alte richieste del Bologna che, seppur calate, hanno costretto il Napoli a virare su altri obiettivi.

Con Noa Lang il Napoli si è assicurato l’esterno che voleva Conte per cifre comunque importanti e che toccano i circa 30 milioni di euro. Una scelta, quella sull’esterno olandese che porta anche al colpo Beukema dal Bologna, ma non più a Ndoye. L’esterno svizzero, lasciando il Bologna, giocherebbe per un altro top club in Italia.

Chi prende Ndoye? Una rivale Scudetto si è inserita a “gamba testa”

Beffando il Napoli, l’Inter sarebbe seriamente intenzionata a prendere Ndoye. Un affare a sorpresa quello che riguarda il club nerazzurro che, dovendo fare affidamento ad un esterno offensivo che sappia giocare a tutta fascia, punterebbe forte sull’esterno svizzero.

A sorpresa, Ausilio pare intenzionato a proporre 35 milioni di euro per il cartellino di Ndoye e per una cifra che, vista la concorrenza del Napoli che viene meno, potrebbe pure essere accettata dal Bologna. Sarebbe doppia beffa al Napoli perché non solo non prenderebbe Ndoye, ma lo ritroverebbe anche come avversario al club che si è dato battaglia per lo Scudetto fino all’ultima giornata.