Colpo dall’Arsenal in Serie A: arriva gratis, giocherà in Champions

Il calciomercato della Serie A torna a vedere uno dei protagonisti che furono al Bologna e che vedono la separazione, adesso, dall’Arsenal.

Come ha fatto sapere l’Arsenal con una nota ufficiale, ci sarebbe stata la risoluzione contrattuale anticipando così il termine degli accordi contrattuali, che erano ancora validi. Un valore di mercato da circa 20-25 milioni di euro, che però vede adesso un’occasione che i top club di Serie A non si faranno sfuggire.

Perché infatti adesso e da giocatore svincolato, l’ex Bologna e Serie A che risultava tra le primissime idee dei top club prima del suo grande salto all’Arsenal, può effettivamente finire in un top club d’Italia come grande occasione per il calciomercato che ha appena aperto i suoi battenti a luglio e che vedrà il difensore come nuovo acquisto in Serie A, se lo stesso top club in Champions League troverà l’affondo anticipando la fortissima concorrenza che si è creata.

Calciomercato, occasione a zero dall’Arsenal: arriva l’ex Bologna

Ha un valore di mercato elevato, considerando che si tratta di un calciatore ufficialmente diventato, da oggi, uno dei giocatori a parametro zero.

Dalla lista degli svincolati potrebbe arrivare per la Serie A uno dei migliori giocatori che fu al Bologna e che, da lì a poco, è riuscito ad arrivare ai grandi livelli tra il piazzamento in Champions ed Europa League, oltre alla Coppa Italia vinta contro i rossoneri del Milan nella stagione appena conclusa.

Anche al Milan potrebbe interessare Takehiro Tomiyasu, calciatore che però finirebbe “gratis” al Napoli per giocare la Champions. In passato, sotto gestione Giuntoli, il difensore nipponico rientrava tra le idee degli azzurri. Non è da escludere, a prescindere dall’ormai ex direttore sportivo del Napoli e con la presenza di Giovanni Manna – che pure lo seguiva alla Juve -, che possa proprio Tomiyasu diventare il nuovo difensore del Napoli. Gli azzurri, in un colpo a costo zero, potrebbero piazzare il grande affare sul difensore che serve per sistemare le cose dopo l’addio di Rafa Marin.

Due ex Bologna in un colpo solo: uno non esclude l’altro

Un colpo dal Bologna non esclude l’altro che riguarda sempre un ex Bologna. Il Napoli sembra in chiusura già per Sam Beukema, ma la possibilità di prendere Tomiyasu, porta il Napoli a comprare a costo zero quello che risulta essere un vero e proprio jolly per la difesa.

Tomiyasu può giocare sia come centrale a quattro in difesa, sia nella difesa a tre e nel ruolo da “braccetto”, che come terzino al posto di Giovanni Di Lorenzo in caso di necessità, al posto di Pasquale Mazzocchi che pare indirizzato al Sassuolo oppure al Parma. Prenderlo a zero sarebbe un ennesimo capolavoro di Giovanni Manna per il Napoli.