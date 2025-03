“Mi vergogno di averti scelto”: gli ultimi attimi di Motta alla Juve

Oramai mancano solo le ufficialità del caso, ma da oggi Thiago Motta non è più l’allenatore della Juventus.

A questo punto della stagione in molti si chiedono se la decisione presa dalla società bianconera sia la più giusta in vista di queste ultime partite di campionato, ma i rapporti tra l’allenatore italo-brasiliano e Cristiano Giuntoli si erano deteriorati al punto che continuare sarebbe stato solo ancora più nocivo per la Vecchia Signora.

Dietro l’esonero di Thiago Motta c’è dunque ben altro, non solo la classica motivazione legata ai deludenti risultati della Juventus, con l’ultima trasferta di Firenze che ha rappresentato essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

“Mi vergogno di averti scelto”: il retroscena

E pensare che tra Thiago Motta ed una campagna acquisti estiva importante, la Juventus si era fortemente candidata allo scudetto in questa stagione. Vuoi l’inesperienza dell’italo-brasiliano su una panchina importante, vuoi il rendimento deludente di alcuni giocatori, Vlahovic su tutti, la Vecchia Signora si ritrova oggi al quinto posto in classifica a 12 punti dall’Inter capolista.

Se a questa aggiungiamo anche le due eliminazioni in Champions League e Coppa Italia, per mano di squadre ben più inferiori, non possiamo fare altro che parlare di stagione fallimentare per la Juventus. Come quasi sempre accade nel mondo del calcio a pagare è stato l’allenatore, con Thiago Motta che nella giornata di oggi è stato ufficiosamente esonerato dalla Vecchia Signora. Manca ancora le ufficialità, certo, ma l’arrivo di Tudor a Torino questa sera per la firma con il club bianconero ne è la conferma più lampante.

Con Motta la Juventus aveva pensato un progetto vincente a lungo termine, ma qualcosa si è rotto, con squadra e dirigenza in particolare, come riporta anche La Gazzetta dello Sport. La rosea rivela infatti un retroscena che ha a che vedere con Cristiano Giuntoli, forte nel suo significato e fondamentale nella narrazione dell’esonero dell’allenatore bianconero. Al termine di Fiorentina-Juventus, infatti, rivolgendosi a Motta il dirigenza juventino ha detto: “Mi vergogno di averti scelto”.

Esonero Motta: la goccia che ha fatto traboccare il vaso

Nel post partita di Fiorentina-Juventus Cristiano Giuntoli non le ha di certo mandate a dire a Thiago Motta. Dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta il dirigente bianconero si aspettava una reazione d’orgoglio da parte della squadra contro una rivale storica, ma il risultato è stato alla fine 3 a 0 per la Viola.

Sceso negli spogliatoi per un confronto con squadra e Thiago Motta, l’atteggiamento freddo e all’apparenza sereno dell’allenatore italo-brasiliano ha fatto andare su tutte le furie Cristiano Giuntoli, che a questo punto potremmo dire aver maturato l’idea di un esonero proprio nel momento di questo faccia a faccia, dove non è riuscito a nascondere la sua frustrazione dicendosi addirittura vergognato per la scelta fatta in estate.