Cannavaro sta tornando: nuova squadra in Italia, c’è l’annuncio

Nuove voci sul futuro di Fabio Cannavaro. A fare il punto della situazione è lo stesso allenatore, ex capitano della Nazionale italiana ai Mondiali del 2006. Ecco dove sta andando.

Dopo il miracolo dello scorso anno, alla guida dell’Udinese, non è arrivata la conferma da parte di Cannavaro che è rimasto nella lista degli allenatori svincolati. In cerca di una panchina, l’ex difensore ha avuto già dei contatti con alcune società.

A svelare tutto è lo stesso allenatore, nel corso di un’intervista nel quale ha parlato del suo futuro da tecnico.

Dopo l’addio di suo fratello, che è passato ad allenare la Pro Vercelli in Serie C, Fabio Cannavaro è rimasto svincolato e in attesa di una proposta proveniente dall’Italia.

Il desiderio del tecnico, infatti, dopo aver a lungo militato in Asia, è quello di allenare una squadra del campionato italiano. La breve esperienza dello scorso anno, alla guida dell’Udinese, è stata positiva con la salvezza arrivata nell’ultima giornata.

In Serie A ci sono squadre che possono prendere Cannavaro?

Diverse panchine sono in bilico nel campionato italiano.

Dal Venezia, per esempio, fino al Parma passando per Genoa e Lecce. I risultati deludenti di quest’avvio di campionato non hanno portato a dei ribaltoni in panchina.

Di sicuro, però, se dovesse continuare in questo modo qualche società è pronta ad intervenire e cambiare allenatore.

Fabia Cannavaro è alle porte ed attende, con fiducia, la chiamata di qualche squadra italiana. Ecco l’annuncio da parte dell’ex difensore che ha rotto il silenzio e detto la sua riguardo il futuro in panchina.

Cannavaro torna in Serie A? C’è l’annuncio dell’ex difensore

A margine del Festival dello Sport di Trento, Fabio Cannavaro è intervenuto ai microfoni dei cronisti e detto la sua riguardo il futuro in panchina.

“Quella di Udine è stata una bella esperienza, anche perché abbiamo raggiunto la salvezza. Sono arrivato in un momento di estrema difficoltà però quella squadra aveva dei valori importanti. Adesso sono in giro per aggiornarmi, non è facile ma continuo a studiare”.

“Chiamate? Ho avuto telefonate dall’estero. La mia idea, però, è quella di resta in Italia ed allenare qui. Non è facile, lo so, c’è tanta concorrenza però ci voglio provare”.