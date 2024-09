Salta la panchina della Nazionale: il sostituto è Zidane

Una delle Nazionali più forti e vincenti della storia potrebbe presto cambiare guida tecnica dopo il terribile inizio di stagione in Nations League.

La partita di stasera potrebbe riportare un po’ di ordine, e serenità, dalle parti del quartier generale della Federazione, ma solo nel momento in cui la squadra riesca a tornare alla vittoria scacciando via tutti i fantasmi che l’hanno tormentata nel corso di questi mesi. La vittoria non è dunque un’opzione, ma un obbligo, con il commissario tecnico che rischia seriamente l’esonero nel momento in cui dovesse portare a casa un’altra delusione.

Cambiare non preoccupa i vertici del calcio nazionale, che avrebbero individuato in Zidane (finalmente) l’uomo giusto col quale eventualmente ripartire.

Salta la panchina della Nazionale: questa sera è decisiva

Il calciomercato degli allenatori starebbe iniziando a muovere i primi importanti tasselli di questa stagione, non solo a livello di club ma anche di Nazionali. A tal proposito nella serata di oggi si deciderà il futuro della panchina di una delle squadre più forti e vincenti della storia, reduce da uno score a sorpresa piuttosto negativo.

C’è l’immediato bisogno di cambiare marcia per evitare che tutto possa saltare in area, con la Federazione che si sarebbe già iniziata a muovere di conseguenza per evitare di farsi trovare impreparata. La situazione è dunque da monitorare e tenere sotto controllo, con la partita di questa sera, come anticipato, che potrebbe decidere o meno l’esonero del commissario tecnico.

Stando dunque a quanto riportato da Tuttosport, l’area che si respira in Francia è tutt’altro che serena, con Didier Deschamps che è tornato in discussione dopo la brutta sconfitta contro l’Italia. Il quotidiano ha scritto “Vincere non è un’opzione“, a dimostrazione del fatto che se anche contro il Belgio dovesse arrivare una sconfitta, il commissario tecnico verrebbe messo alla porta come mai fatto prima d’ora.

Esonero del CT: il sostituto è Zidane

Didier Deschamps potrebbe giocarsi il futuro sulla panchina della Francia questa sera contro il Belgio in Nations League. Nel momento in cui i Les Blues dovessero perdere, non è da escludere che la Federazione possa prendere l’incredibile decisione di separarsi con il CT dopo 12 lunghi anni di collaborazione, così da placare anche le tante critiche che le sono state rivolte nel corso di questi mesi dai tifosi.

Qualora questo scenario dovesse verificati, la FFF avrebbe anche già pronto il sostituto di Didier Deschamps: Zinedine Zidane. Sono anni che la leggenda francese aspetta una chiamata dalla sua Francia, e questa sembra essere finalmente la volta buona, ma prima c’è bisogno, e sembra quasi paradossale, di tifare contro la propria Nazionale così da riuscire a realizzare il proprio sogno.