Rottura del crociato e stagione finita: la nota del club nerazzurro

Il comunicato è ufficiale, il calciatore sarà presto operato dopo la rottura del crociato e si dichiara finita la sua stagione.

A riportare la notizia è lo stesso club nerazzurro, che ha così comunicato quanto accaduto al giocatore che dovrà guardare i compagni e sostenerli dalla tribuna, lavorando in infermeria per il suo recupero, dopo la rottura del crociato.

Non proprio una notizia felice per il club in questione, perché Inzaghi perde il suo calciatore tra i migliori della rosa, che era arrivato al club proprio nel corso di questa estate.

Rottura del crociato e stagione finita: che tegola per Inzaghi

Alla fine, tutto è stato confermato, si tratta della rottura del crociato. Tra i peggiori infortuni per un calciatore ed è lo stesso nerazzurro che, adesso, dovrà fare i conti con l’iter riabilitativo.

Aveva già trovato un assist in tre partite, in nerazzurro, quello che per Inzaghi risultava essere uno dei perni principali per gli importanti obiettivi dell’alta classifica.

Un infortunio che destabilizza dunque le scelte dello stesso tecnico nerazzurro perché, l’esterno offensivo ex Stoke City, sarà out per tutto il resto della stagione.

Infortunio e comunicato ufficiale del club nerazzurro

Quello che segue, è il comunicato ufficiale del Pisa, in merito all’infortunio di Mehdi Leris. Ecco cosa scrive il club toscano: “Il Pisa Sporting Club fa sapere che il calciatore Mehdi Leris, dopo essersi infortunati nella partita amichevole contro la formazione Primavera del Club, ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Pertanto, lo stesso calciatore nerazzurro, sarà sottoposto ad un intervento chirurgico il prossimo venerdì, in data 13 settembre. Operazione che sarà eseguita dal Dottor Alberto Guardoli, precisamente alla Clinica Santa Maria di Borgo Val di Taro”. Per quanto riguarda dunque l’esterno offensivo di Inzaghi, la stagione risulta finita. Probabile che, attraverso un recupero importante, il calciatore potrà rientrare a disposizione per quello che è l’ultimo mese o comunque nell’ultima manciata di partite, sul finale di stagione. Sicuro è che al 100%, condizione che si augura al calciatore, di ritrovarla al più presto, tornerà soltanto nella prossima stagione stando ai primi rumors sui tempi di recupero.

Inzaghi cambia le scelte: come giocherà senza l’infortunato

Inzaghi dunque costretto a cambiare le cose, nella sua batteria di attaccanti. Dopo aver ottenuto 8 punti in 4 partite, davanti non ci sarà Leris, calciatore che aveva inciso in uno dei gol segnati dal Pisa, fornendo un assist. Inzaghi dovrà scegliere altre soluzioni. In avanti il Pisa, già nella prossima sfida contro l’ex Salernitana proprio di Inzaghi, potrebbe vedersi un tridente formato da Tramoni e Moreo, alle spalle di Bonfanti. Scalpita anche Vignato.