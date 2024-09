Infortunio grave, tempo di recupero lunghi: salterà Real-Milan

La stagione è appena cominciata, eppure la sfortuna non sembrerebbe avere alcuna intenzione di abbandonare il calciatore.

Dopo il brutto infortunio dell’anno scorso, infatti, il campione si trova ora costretto a fermarsi nuovamente a causa di un infortunio piuttosto grave che non gli permetterà di scendere in campo in una notte di Champions League tanto successiva come quella che vedrà il Milan di Paulo Fonseca affrontare al Santiago Bernabeu il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti.

Ma la partita di Champions League non sarà l’unisca che il calciatore si troverà a costretto a vedere da casa sua o dalla tribuna, visto che i tempi di recupero a lui diagnosticati sono lunghi.

Infortunio grave, che tegola: le condizioni

Continua il rapporto complicato fra il calciatore e gli infortuni. Dopo essere stato fermo una stagione intera, la scorsa, per un problema fisico importante, il campione si ritrova ora a dover fare i conti con un’altra situazione piuttosto delicata che lo costringerà a seguire da casa propria a dalla tribuna i propri compagni di squadra.

La speranza è che lungo percorso le sue condizioni possano migliorare facendolo tornare in campo prima del previsto, ma l’impressione è che quando si tratta di lui è sempre meglio andare cauti, anche perché in un niente potrebbe avere una ricaduta che potrebbe addirittura mettere a repentaglio la sua stagione. Considerata l’importanza che ha all’interno della squadra, l’allenatore gli darà tutto il tempo a disposizione per recuperare, ma qui c’è da approfondire bene la situazione perché primo o poi potrebbe risultare essere pesante questo continuo entrare ed uscire dall’infermeria.

Stando dunque a quanto riportato dal club nel comunicato ufficiale pubblicato nella giornata di oggi, gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Eder Militao hanno evidenziato una “lesione muscolare da sovraccarico nel retto anteriore della gamba destra”. Il difensore brasiliano del Real Madrid dovrà dunque osservare qualche giorno di riposo prima di presentarsi nuovamente in clinica e svolgere ulteriori accertamenti che definiranno i tempi di recupero, che sicuramente saranno lunghi.

Salta Real Madrid-Milan: i tempi di recupero

L’ennesimo infortunio della carriera costringerà Eder Militao ad osservare un periodo di riposo propio ora che era tornato in campo dopo essergli stato un’intera stagione lontano. Con anche Alaba indisponibile, Carlo Ancelotti dovrà reinventare la difesa del Real Madrid nei prossimi mesi, anche perché il difensore brasiliano potrebbe tornare in campo a dicembre se non addirittura nel 2025 considerati i suoi precedenti fisici.

Ovviamente questa è una supposizione, perché solo gli ulteriori accertamenti ai quali verrà sottoposto settimana prossima diranno di più sugli effettivi tempi di recupero per Militao, che con ogni probabilità salterà la partita del prossimo 5 novembre di Champions League contro il Milan al Bernabeu. Staremo a vedere.