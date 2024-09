Follia, arbitro minacciato: pistola puntata al volto negli spogliatoi

Clamoroso quello che è accaduto dopo la partita di campionato. Perché in uno dei grandi campionati, dopo uno dei match di cartello, l’arbitro è stato minacciato.

Arrivano degli aggiornamenti che riguardano l’accaduto che ha messo tutti in grande apprensione per una situazione veramente difficile da dover gestire, perché ora c’è il rischio che arrivino squalifiche pesanti o che venga fermato il campionato dopo la minaccia all’arbitro da parte del presidente.

Un momento davvero negativo per il mondo del calcio perché quello che è venuto fuori è stato davvero incredibile, dove ci sono state delle conferme davvero tristi in merito ciò che è stato registrato dai media che erano sul posto. Momenti di grande panico e apprensione perché è stato davvero incredibile ciò che si è verificato.

Scene davvero surreali che hanno costretto l’intervento delle forze dell’ordine che erano lì presenti, perché è arrivata la clamorosa notizia nelle ultime ore di quello che è accaduto dopo la partita dove è stato minacciato con una pistola al volto un arbitro dopo la partita del campionato di Serie A argentina.

Follia in Argentina, arbitro minacciato nello spogliatoio

Surreale quello che è accaduto in in Argentina all’arbitro Andrés Merlos che ha denunciato di aver subito gravissime minacce nello spogliatoio dopo che è terminata la partita tra Talleres Cordoba e Boca Juniors, che era la gara valida per gli ottavi di Coppa.

Quello che è accaduto al direttore di gara Andrés Merlos ha dichiarato a DSports Radio che il presidente del Talleres, Andrés Fassi, è entrato fino dentro il suo spogliatoio insieme a due guardie del corpo e gli è stata mostrata la pistola. Immediate le urla dell’arbitro che ha denunciato subito tutto lì nello spogliatoio ‘Ha una pistola, ha una pistola!’.

Fortunatamente l’arma da fuoco non è stata mostrata e l’arbitro Andrés Merlos ha poi subito parlato con la sicurezza per denunciare quello che gli è accaduto che è davvero gravissimo. Eppure, in campo, non sembra essere successo niente di clamoroso o che poteva pensare si potesse arrivare a tutto ciò.

Il presidente è uno che ha già dei trascorsi, è stato già sanzionato dall’AFA . È un fatto davvero deplorevole e triste che mette il calcio argentino non in bella vista. Ora però l’arbitro Andrés Merlos ha voglia di portare avanti la propria battaglia ancora fino alla fine.