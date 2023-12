Calciomercato, la Juve non molla e riprova l’assalto

I bianconeri hanno bisogno di nuove risorse in questo mercato di riparazione e sta torna un’idea in vista di gennaio

Mentre Massimiliano Allegri sarebbe disposto ad andare avanti con gli stessi uomini, Giuntoli è convinto che degli eventuali acquisti mirati potrebbero tornare utili per proseguire nel migliore dei modi la seconda parte del campionato. Con l’arrivo imminente del mercato invernale, la Juventus ha iniziato a ragionare sui possibili obiettivi per dare solidità e per rafforzare la propria rosa.

I lavori sarebbero in corso soprattutto a centrocampo, ma la società starebbe pensando anche ad un aiuto per il reparto offensivo.

Juventus: tra rinnovi e cessioni

La Juventus è a -2 dall’Inter, dimostra sempre più solidità infatti Allegri e i suoi e, a quattro giornate dalla fine del girone di andata, sono sempre più convinti di poter competere fino alla fine per lo scudetto. La Vecchia Signora ha una rosa di livello e dopo quindici giornate conta 11 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta, ma non è escluso che la società bianconera nel mercato invernale, decida di intervenire.

Il reparto più scoperto in questo momento, soprattutto dopo le vicende che hanno coinvolto Pogba e Fagioli e dopo la partenza dell’esterno argentino Angel Di Maria, è sicuramente il centrocampo e Allegri vorrebbe riaprire una pista lasciata in estate: Mimmo Berardi ed in questo momento il suo prezzo è “accessibile”: 15 milioni di euro.

Nell’ultima sessione estiva di mercato, parallelamente alla questione Lukaku-Vhlaovic, la Juventus aveva provato ad accaparrasti Domenico Berardi. Il Sassuolo però chiedeva 30 milioni di euro e la trattativa era sfumata per l’importo elevato richiesto. A gennaio le cose potrebbero cambiare con i bianconeri pronti a tornare alla carica per l’attaccante del Sassuolo.

Dopo 12 stagioni neroverdi, l’arrivo di Berardi alla Juventus sarebbe un colpo importantissimo per la squadra di Massimiliano Allegri, in piena lotta per lo scudetto. Infatti il calciatore sarebbe un’arma in più per l’attacco bianconero, grazie alle sue qualità tecniche, alla sua velocità e alla sua capacità di fare gol, quest’anno già messo a segno sette gol e due assist dimostrando tutta la sua importanza all’interno della rosa di Dionisi.