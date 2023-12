Juventus decisa, vince e se ne va: Allegri messo alla porta

Un destino scritto, la Juventus ha deciso il futuro: svolta Allegri ed ecco il nuovo allenatore bianconero

Dopo una campagna acquisti tutt’altro che esaltante la scorsa estate, la Juventus ha ribaltato ogni pronostico candidandosi insieme all’Inter ad assoluta favorita per la conquista dello Scudetto.

Un traguardo che, scaramanticamente, Massimiliano Allegri continua a tenere ben lontano nonostante i segnali di una grande stagione da parte dei bianconeri siano ormai sotto gli occhi di tutti. Perché questa Juventus ha saputo, con cinismo e solidità, risalire costantemente la classifica fino al meritato secondo posto. Adesso, in attesa di scendere nuovamente in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il pensiero ricorrente è solo uno: il calciomercato.

La sessione invernale riaprirà ufficialmente il 2 gennaio 2024 ed in tal senso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto a regalare sorprese soprattutto in entrata. L’idea è quella di potenziare una rosa che qualche mese fa ha avuto poche occasioni – a costi contenuti – di far fare il salto di qualità ad un gruppo già sulla carta forte. Il focus sarà ovviamente sulla mediana che ha recentemente perso per squalifica sia Paul Pogba che Nicolò Fagioli: i nomi sul taccuino del ds si sprecano.

Ad ogni modo le proiezioni vanno ben oltre gennaio, visto che in ottica estiva qualcosa di grosso potrebbe muoversi direttamente in panchina: per Massimiliano Allegri l’addio non è mai stato tanto vicino.

Lo Scudetto non basta: ecco il post Allegri

Sotto contratto fino al 30 giugno 2025 con la ‘Vecchia Signora’, l’allenatore di Livorno verrà rimpiazzato anche in caso di conquista del prossimo Scudetto una decisione che farà certamente discutere, visti i risultati che Allegri rischia di portare da qui a fine campionato.

Chi al suo posto? Il nome in pole position, che recentemente ha rifiutato la proposta del Napoli di tornare ad allenare a campionato in corso, è sempre quello di Antonio Conte. Il tecnico salentino, attualmente svincolato dopo la deludente avventura alla guida del Tottenham, non ha mai escluso il suo ritorno in panchina in Serie A. Si è parlato come detto di Napoli ma anche di Milan e Roma, per la prossima stagione.

L’attenzione può tornare massima, però, in ottica bianconera. La Juventus è ben consapevole che un allenatore dal grande carisma come Conte potrebbe in tempi brevi aprire un nuovo ciclo vincente, chiudendo subito ogni discorso col passato e con Allegri.

Staremo a vedere come evolverà la situazione ma, in ogni caso, pare ormai quasi definitivo che l’allenatore toscano dall’anno prossimo non sarà più alla guida della squadra bianconera.