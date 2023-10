Bonucci nella bufera: il dato è assurdo, sta succedendo davvero

Leonardo Bonucci non ha iniziato al meglio la sua nuova avventura calcistica, anche i numeri dimostrano la falsa partenza.

L’ex capitano bianconero gioca in Germania ma non sta ricevendo grandi soddisfazioni da questo suo nuovo percorso. Difficoltà importanti che sono testimoniate da quanto sta accadendo, non certo una situazione edificante per il centrale.

Dopo tante stagioni in Italia, la dura realtà è quella tedesca, lì dove il calcio è vissuto con maggior agonismo e senza troppi fronzoli mediatici come avviene in Serie A. Bonucci con l’Union Berlino sta affrontando un periodo non facile, il centrale fa fatica ad ambientarsi in campo.

Un po’ per il gioco tedesco, ben diverso da quello bianconero, che sembra un misto tra una provinciale e una squadra che vorrebbe osare ma non ci crede abbastanza. Quanto accade in Bundesliga e soprattutto in Champions porta a capire come qualcosa dovrà pur cambiare, anche per quanto riguarda lo stesso Bonucci.

Bonucci, i numeri lo bocciano

L’avventura in Germania era ipotizzata con ben altri auspici, ora bisogna far fronte a una realtà molto dura. Anche i dati lo confermano, c’è bisogno di darsi una svegliata e farlo anche in fretta, per non avere ulteriori guai. Quanto sta avvenendo sembra una sorta di maledizione, l’Union Berlino con sei ko di fila sta andando sempre più in crisi. E il tutto, proprio da quando è arrivato Bonucci che – anche da un punto di vista scaramantico – non è stato il miglior acquisto da fare.

Il club di Berlino è avanzato nel calcio tedesco a grandi falcate e con un progetto sostenibile, prima superando lo storico Hertha e poi diventando una solida realtà. Per la Champions League ha snaturato un po’ il suo modus operandi. Investendo su gente esperta come Gosens (andato in gol con l’Union) e lo stesso Bonucci, ma l’ultima vittoria è datata a ben prima dell’arrivo del centrale italiano, nel 4-1 conquistato sul campo del Dalmstat.

L’ultima beffa, per altro, è arrivata in Champions League. L’Union era in vantaggio per 2-0, si è fatta rimontare in casa di tre gol dal non irresistibile Sporting Braga, che ha realizzato il colpaccio proprio nei minuti finali.

L’Union giocherà poi la doppia sfida contro il Napoli cercando punti vitali nel girone, mentre Bonucci dovrà dimostrare di essere un leader anche in Germania, la situazione non piace proprio ai tifosi che stanno bersagliando sui social il centrale italiano. Il ritorno in nazionale si fa lontano, il pericolo addirittura di una retrocessione in Bundesliga si fa vivo.