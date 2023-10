Addio Mourinho, l’offerta da capogiro per il portoghese

Si profila un addio in casa Roma dopo l’offerta da capogiro per Josè Mourinho, sarebbe infatti molto richiesto l’allenatore portoghese, ecco cosa sta accadendo in queste ore…

Un periodo delicato per la squadra giallorossa, tanto da aprire a nuovi scenari futuri per la società capitolina, in particolar modo quelli riguardanti la panchina, in quanto potrebbe cambiare il tecnico nelle prossime settimane.

Quando nel 2021 arrivò a sorpresa nella Capitale, il tifo giallorosso esplose di gioia, dopo stagioni difficili, un nome importante era arrivato a sedersi sulla panchina romanista, tanto da suscitare speranze in vista delle successive stagioni. Da due anni a questa parte, il supporto da parte dell’esigente pubblico non è mancato, ma non sempre i risultati da quando è arrivato Josè Mourinho hanno sorriso al club, anche se alcune soddisfazioni importanti sono arrivate.

In modo particolare, il prestigio della Roma non è mancato a livello internazionale, vista la doppia finale europea raggiunta nel giro di un anno, come mai era accaduto in tutta la storia della società.

Addio Mou: offerta da capogiro

Alla Conference League conquistata nel 2022 ha fatto seguito la finale di Europa League dello scorso maggio, persa ai rigori contro il Siviglia. Se a livello europeo il rendimento della squadra è stato a dir poco lusinghiero, in campionato Pellegrini e compagni non sono riusciti a lottare per le prime posizione, e l’inizio dell’attuale stagione è stato ben al di sotto le aspettative, nonostante l’importante campagna acquisti.

Gli arrivi di Lukaku, Paredes ed Aouar non hanno portato ad una situazione di classifica lusinghiera, ed il rischio di non prendere parte alla Champions League anche per la prossima stagione si fa piuttosto concreto. Tale situazione sta portando ad un malcontento generale, come sottolineato dalle colonne de Il Corriere dello Sport. Oltre a questo un preoccupante rumors scuote gli animi dei tifosi giallorossi.

Mourinho e Tiago Pinto potrebbero però lasciare i rispettivi incarichi, e per il tecnico spuntata una ricca pista araba, rifiutando questa estate un’offerta da quasi 100 milioni di euro, ma qualora dovesse ripresentarsi un’analoga situazione nei prossimi mesi e la squadra non desse risposte sul campo, a quel punto un suo addio alla Roma diventerebbe a quel punto probabile.

Entrambi i membri della società giallorossa hanno il contratto in scadenza e – visto anche le difficoltà di questa prima parte di stagione – la permanenza è tutt’altro che certa.