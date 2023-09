Juventus, operazione folle: scambio di prestiti con Vlahovic

Il futuro del centravanti serbo al centro di una clamorosa idea di scambio: il top club spiazza la Juventus

Serviva una risposta decisa ed è arrivata subito. Dopo la débâcle in casa del Sassuolo, la Juventus torna a vincere e lo fa un cinico 1-0 contro il Lecce: Allegri può tornare a guarda la classifica con relativa tranquillità.

Ma il cammino stagionale della Juve, rappresentato da alti e bassi fino a questo momento, avrà bisogno di una continuità che al momento pare mancare al gruppo bianconero per puntare allo Scudetto. È chiaro che dai vertici della società torinese vi sia stato l’invito, la scorsa estate, a cercare di rientrare tra le prime della classe e qualificarsi alla prossima Champions League. Non un compito semplice per Massimiliano Allegri che, dopo numerose critiche, è stato comunque confermato e scelto come guida per il ‘Rinascimento’ della ‘Vecchia Signora’.

Ma intanto pessime notizie arrivano a centrocampo, visto che oltre alle continue voci di un potenziale addio di Rabiot nel mese di gennaio, la società bianconera dovrà probabilmente rinunciare a lungo a Paul Pogba. Il francese è stato trovato positivo al testosterone in seguito ai controlli antidoping post Udinese-Juventus: il rischio di una squalifica pesantissima è dietro l’angolo.

Per tale ragione Giuntoli sta ricercando un potenziale degno erede del francese che possa arrivare già a gennaio. Occhio, però, perchè nella prossima sessione di mercato con grande sorpresa potrebbe dire addio Dusan Vlahovic: l’ipotesi sullo sfondo parla di uno scambio davvero clamoroso.

Tentazione spagnola: clamoroso scambio per Vlahovic

Il rendimento della punta serba, fino ad ora, è stato eccellente. Vlahovic è tornato a splendere con 4 reti e 1 assist in 6 gare giocate, con la media di 1 gol ogni 105′. C’è un top club spagnolo che già in estate ci aveva provato per il gioiello di Belgrado.

Adesso, in vista di gennaio, avrebbe in mente una folle idea per prendersi Vlahovic. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è sicuramente deluso dal rendimento di Joselu che, come post Benzema, sta davvero facendo troppo poco. Ecco perchè Vlahovic rimane in cima alla lista di Florentino Perez: lo scoglio resta la richiesta di almeno 80 milioni di euro avanzata dalla Juventus.

Il presidente delle ‘Merengues’ proverebbe ad aggirare questo ostacolo con un clamoroso scambio di prestiti fino a fine stagione che farebbe più che comodo anche alla ‘Vecchia Signora’.

Con Vlahovic in quel di Madrid, a Torino arriverebbe nientemeno che il brasiliano Rodrygo. Il 22enne sta faticando con i ‘Blancos’, con un solo gol in 7 presenze: la ‘cura’ bianconera, per sei mesi, potrebbe far bene a lui ma anche all’attacco di Allegri. Un’ipotesi davvero clamorosa che, da Madrid, potrebbe arrivare ben presto a concretizzarsi in vista delle primissime settimane di mercato dell’anno nuovo: staremo a vedere come andrà a finire.