Garcia, De Laurentiis già pensa al sostituto? Il segnale è inequivocabile

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis riflette sul futuro: il segnale è inequivocabile, Rudi Garcia sempre più in bilico.

L’inizio di stagione della squadra partenopea è stato un autentico disastro: il gioco latita, i risultati non arrivano e i punti di distanza dall’Inter capolista sono già sette. Sul banco degli imputati è finito il tecnico Rudi Garcia, al punto che i tifosi ne chiedono già l’esonero. La vittoria contro l’Udinese ha cambiato parzialmente le cose ma il futuro del tecnico dipenderà dalle prossime sfide.

Oltre allo scarso rendimento in campo, anche il rapporto tra l’allenatore francese e i giocatori non sembra essere dei migliori. In particolare hanno fatto discutere le plateali reazioni avute da

Per Garcia saranno decisive le prossime settimane. Il Napoli è chiamato ad una reazione e soprattutto il patron azzurro valuterà molto la sfida di Champions contro il Real Madrid, già decisiva per il primo posto nel girone. Il presidente Aurelio De Laurentiis aspetta risultati e avrebbe mandato un segnale inequivocabile che sa di ultima spiaggia per il tecnico. La lista dei possibili sostituti è già pronta: ecco il precedente che lo conferma.

I tifosi del Napoli vogliono solo lui: De Laurentiis riflette

Subito dopo il triplice fischio della partita terminata per 0-0 contro il Bologna infatti, il patron partenopeo ha pubblicato un tweet che ha fatto molto discutere: “Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti”. Un commento che molti hanno giudicato inappropriato vista la brutta prestazione e il risultato non certo positivo ottenuto dal Napoli.

Parole che hanno però ricordato ad altri quelle pronunciate da De Laurentiis il 27 novembre del 2019 quando, subito dopo il pareggio in Champions League ad Anfield contro il Liverpool, si espresse in questo modo: “Con Ancelotti e con questa squadra due vittorie e un pareggio contro un Liverpool stra campione. Bravo l’allenatore e bravi i nostri calciatori“. Due settimane dopo Ancelotti fu esonerato e Gattuso diventò il nuovo tecnico.

Ecco perché, nonostante l’apparente fiducia dimostrata a Garcia, il numero uno azzurro potrebbe aver già deciso il futuro. Se la Gazzetta dello Sport indica Igor Tudor come nome più caldo per sostituire il francese, quello chiesto a gran voce dai tifosi è un altro: Antonio Conte.

L’ex allenatore di Juventus, Inter e Tottenham ha manifestato più volte il desiderio di tornare in Italia e Napoli potrebbe rappresentare la piazza giusta per ripartire.