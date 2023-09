Napoli, Garcia ordina ma i giocatori fanno da soli: la scena

Il Napoli di Rudi Garcia ha vissuto una vera e propria bufera nei giorni successivi al deludente pareggio in casa del Bologna: le conseguenze di tali polemiche sono sotto gli occhi di tutti.

Il protagonista della settimana è stato senza dubbio Victor Osimhen. L’ex attaccante di Lille e Wolfsburg ha palesato un nervosismo fuori dal comune che fa riflettere sul suo futuro al Napoli.

Il nigeriano è stato protagonista di due episodi molto controversi. Prima, ha polemicamente abbandonato il campo dopo la decisione di Garcia di sostituirlo con Simeone nella trasferta di Bologna, poi, nelle ore precedenti all’impegno contro l’Udinese ha deciso di cancellare ogni traccia di Napoli dai suoi social a seguito di un video circolato su TikTok che prendeva in giro il numero 9 azzurro per aver sbagliato il rigore contro i felsinei.

Dopo alcuni giorni tribolati in casa partenopea, l’impegno dello Stadio Maradona contro l’Udinese era la giusta occasione per lasciarsi alle spalle le polemiche. Gli azzurri di Garcia hanno agilmente superato i friulani per 4-1 grazie ai gol di Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone.

Il Napoli si rialza e prova a lasciare indietro le polemiche: la squadra decide da sola

La gara interna è stata sbloccata al ventesimo del primo tempo grazie a Piotr Zielinski che ha trasformato il penalty procurato da Kvara. Proprio la battuta del rigore ha lasciato qualche interrogativo visto che Osimhen ha deciso di non calciarlo dopo l’errore di Bologna. Al suo posto ha tirato il centrocampista polacco che ha sbloccato il match.

Da quanto emerso a caldo, Garcia aveva scelto Osimhen come rigorista mentre la squadra – di propria e spontanea volontà – ha votato Zielinski ed è stato il polacco a tirare e realizzare il rigore. Nessuna polemica tra compagni visto che uno dei primi a congratularsi con il polacco è stato Osimhen. Allo stesso tempo la testimonianza di un rapporto anche gelido tra squadra e allenatore.

Il nigeriano è comunque riuscito ad andare in rete grazie alla bella imbucata di Politano. Il Napoli ha, dunque, trovato la vittoria e, complice lo stop interno dell’Inter contro il Sassuolo di un super Berardi, ha accorciato il gap dalla vetta composta dalle due milanesi e che ora dista solo quattro lunghezze.

Nel corso del secondo tempo, inoltre, Garcia ha deciso di richiamare Osimhen per fare spazio a Simeone: questa volta nessuna uscita polemica, Victor ha abbracciato il compagno e salutato il suo allenatore prima di dirigersi in panchina. Il Napoli ritorna in carreggiata: prove di disgelo con Osimhen.