Figuraccia in Premier: il top ci casca ancora, tifosi increduli

All’interno del club la situazione è davvero di caos totale. I tifosi sperano in un cambiamento il prima possibile.

Non può considerarsi affatto felice l’inizio di avventura come allenatore del Chelsea per Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino, che in passato ha guidato squadre come Tottenham e Paris Saint-Germain, non sta riuscendo ad imporre facilmente le proprie idee a Londra.

Pochettino ha in mano una squadra giovane, talentuosa ma inesperta. I risultati infatti non lo premiano: solo 5 punti in classifica dopo le prime sei giornate e tanti problemi da risolvere per i Blues, che nonostante le spese folli sul mercato non sembrano riuscire a risollevarsi.

Non bastassero le prestazioni sottotono, il Chelsea è anche stato protagonista di alcune gaffe, riguardanti proprio mister Pochettino. L’ultima delle quali è arrivata prima del successo in FA Cup contro il Brighton di De Zerbi. Un errore nella distinta delle formazioni ufficiali a Stamford Bridge che ha sorpreso tifosi e cronisti.

Pochettino schiera Andrey Santos contro il Brighton. Peccato che il Chelsea l’abbia ceduto…

Nella presentazione della formazione del Chelsea contro il Brighton, è apparso il nome tra i titolari di Andrey Santos. Ovvero il giovane centrocampista brasiliano con la maglia numero 20 sulle spalle. Ma c’è un problema: Santos è stato ceduto in prestito a fine agosto dal Chelsea al Nottingham Forrest!

Una svista clamorosa che sintetizza il momento di caos all’interno del Chelsea. Ma ovviamente non si tratta di un errore di Pochettino, bensì dei sistemi informatici del club. Infatti il tecnico aveva annunciato la formazione scrivendo anche i numeri di maglia dei giocatori, inserendo il 20. Che fino a qualche mese fa era Andrey Santos, ma oggi è numero indossato da Cole Palmer, fantasista acquistato dal Manchester City.

Non è la prima gaffe pubblica in casa Chelsea dall’avvento di Pochettino come manager. L’ex Tottenham ha fatto molto discutere quando a inizio stagione, durante una conferenza stampa, ha letteralmente snobbato due suoi calciatori alla domanda dei cronisti.

Dopo il successo sul Luton Town, a Pochettino sono stati chiesti lumi sul futuro di Malang Sarr e Jamie Cumming, rispettivamente difensore e portiere messi fuori rosa perché non utili alla causa. A tale domanda, il tecnico ha risposto “Chi?“, come a far intendere di non riuscire a ricordare e conoscere tutti i calciatori della propria rosa.

Non proprio una bella figura a livello organizzativo e gestionale per il Chelsea. Non a caso i Blues sono la grande delusione degli ultimi anni in Premier League. Ecco l’errore, che, ha fatto il giro del web: