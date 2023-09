Maglia bianca che fa sognare: Melissa Satta, tutti fanno zoom

Melissa Satta non smette di far sognare, tutti fanno zoom sulla sua maglietta bianca: lo scatto manda in tilt il web e i social

Tante sono le veline che si sono alternate sul bancone del tg satirico “Striscia la notizia”, pochissime, però, sono quelle che sono rimaste nella mente e nei cuori dei fan e dei telespettatori e non solo perché hanno proseguito la carriera nel mondo dello spettacolo.

Dici ‘velina’ e il pensiero come un riflesso pavloviano corre veloce a Maddalena Corvaglia, Federica Nargi, Elisabetta Canalis e ovviamente anche a Melissa Satta.

Tutte bellissime e tutte capaci di ritagliarsi un proprio spazio nel rutilante e competitivo mondo della televisione anche lontano dal bancone di “Striscia la notizia”. Merito, certo, del talento ma anche e soprattutto di un fascino e una sensualità che con gli anni non sono sfioriti.

L’esempio più lampante è Melissa Satta che, pur avendo spento 37 candeline, è ancora più bella e seducente, se vogliamo, di quando poco più che ventenne sgambettava sul bancone di “Striscia la Notizia”.

Una Melissa Satta da sogno, tutti fanno zoom sulla maglietta bianca

Passano gli anni ma Melissa Satta continua a far sognare così come quando, in coppia con la bionda Thais Wiggers, ex moglie di Teo Mammuccari, volteggiando leggiadra come una farfalla durante gli stacchetti di ‘Striscia la notizia’ non sfigurava nel confronto con l’illustre conterranea Elisabetta Canalis.

Conduttrice televisiva e radiofonica, eppure il suo nuovo ‘bancone’ su cui si esibisce mandando in estasi i suoi fan è Instagram dove quotidianamente posta scatti che spiegano perfettamente perché Matteo Berrettini, con cui fa coppia fissa da quasi un anno, ha perso la testa per lei.

In realtà, non è solo l’ex finalista di Wimbledon ad aver perso la testa per l’ex velina visto che Berrettini è in buona compagnia, i tantissimi follower della sua dolce metà che a ogni suo scatto pubblicato sul suo account Instagram si interrogano, attoniti e increduli, da quale pianeta provenga una simile bellezza ‘spaziale’.

Come l’ultimo in occasione dello shooting per un brand d’alta moda di cui è testimonial: Melissa, infatti, è immortalata in un semplice ma sciccoso completo in pelle pantalone e giacca che è aperta sulla t-shirt bianca che, pur fasciandolo, lascia comunque immaginare il suo voluttuoso seno tanto che non si può fare a meno di zoomarvi sopra.

Game, set, match! Con tali curve non c’è partita: Melissa Satta manda al tappeto i suoi fan così come un tempo faceva il suo nuova fiamma sui campi da tennis.

