Scollatura profonda e tacchi mozzafiato: Diletta lascia di sasso

Diletta Leotta spiazza ancora una volta i suoi vari fan: i nuovi scatti della conduttrice siciliana sono uno spettacolo, scollatura da urlo

È già passato poco più di un mese dal giorno più importante della sua vita. Lo scorso 16 agosto, infatti, Diletta Leotta ha raggiunto la soglia dei 32 anni e, contemporaneamente, ha dato alla luce la piccola Aria. Quest’ultima, come noto, è il risultato dell’amore con Loris Karius, portiere di proprietà del Newcastle.

La relazione sta procedendo a gonfie vele e non è affatto da escludere che i due protagonisti decidano a breve di convolare a nozze. Intanto, il volto principale di Dazn ha recuperato in pochissimo tempo una forma a dir poco smagliante. Il parto non l’ha condizionata più di tanto, anzi.

Tant’è che ha potuto anche riprendere il lavoro nei giorni scorsi, presentando a bordo campo il super Derby della Madonnina che ha visto l’Inter schiacciare il Milan targato Stefano Pioli. In seguito la conduttrice nata a Catania è tornata a San Siro, ma stavolta come spettatrice. Diletta, infatti, ha sostenuto sugli spalti il compagno, nel corso del match di Champions League tra Milan e Newcastle.

Però non c’è soltanto il pallone nella vita della star siciliana. Ad esempio, entrando più nello specifico, la Leotta è attenta pure al mondo della moda. Non a caso, ha preso parte alla sfilata Benetton (collezione Primavera/Estate 2024 disegnata da Andrea Incontri) in occasione della celebre Milano Fashion Week.

Diletta Leotta è uno spettacolo alla Milano Fashion Week: altri scatti hot

La star ha optato per un must have di stagione: il completo in due pezzi, proprio a firma Benetton. Blazer e shorts con piccoli fiorellini bianchi su fondo nero. La conduttrice ha testimoniato il tutto sul suo profilo Instagram, dove vanta una corposa fan base da quasi 9 milioni di follower. Insomma, Diletta è una mamma decisamente trendy, oltre che sexy.

La nascita di Aria non ha scalfito minimamente la bellezza dell’ex meteorina di Sky, la quale alla Milano Fashion Week ha prestato la propria immagine pure alla sfilata Luisa Spagnoli. La casa di moda umbra ha scelto come location il Conservatorio Giuseppe Verdi, al fine di presentare al pubblico e alla stampa la collezione Primavera/Estate 2024.

Tra le ospiti c’erano pure Melissa Satta, Elisabetta Canalis, Costanza Caracciolo, Ludovica Sauer, Clizia Incorvaia e Francesca Sofia Novello. Diletta Leotta, dal canto suo, ha indossato in questo caso un abito verde, fasciato in vita da una cintura di cuoio.

Il vestito era lungo, ma aveva una vertiginosa spaccatura. A ciò dobbiamo aggiungere una scollatura profonda e tacchi mozzafiato. Il post su Instagram, neanche a dirlo, ha riscontrato parecchio successo. Fan letteralmente impazziti nei commenti. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti.