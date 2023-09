Portanova, la madre lo difende: l’annuncio

Manolo Portanova di nuovo al centro del dibattito: dopo la polemica sulla radiocronaca, interviene la madre del giocatore.

Sono anni tribolati quelli che sta vivendo Manolo Portanova, figlio di Daniele, ex giocatore tra le altre di Napoli e Siena. Il calciatore scuola Juve, con dei trascorsi in Serie A con la maglia del Genoa, quest’anno è ripartito dalla Reggiana in Serie B. Condannato a sei anni per stupro di gruppo, Portanova ha fatto ricorso in appello. In questi mesi si realizzerà il processo. Intanto lui gioca, mentre le polemiche impazzano.

La Reggiana ha creduto in lui, spaccando il suo tifo soprattutto femminile. Recentemente, dopo un gol alla Cremonese, la radiocronaca Rai ha fatto il resto. La ragazza che accusa Portanova, coinvolto col fratello, un cugino ed un amico, è intervenuta con una lettera. Ora alla storia si aggiunge un’altra puntata: la difesa a spada tratta che la madre di Portanova ha fatto del figlio.

In una lunga e accorata intervista alla Gazzetta di Reggio, Antonia Langella ha provato a difendere il figlio dalle accuse che gli vengono mosse. Una sentenza c’è stata finora ed ha prodotto una condanna. Ora si attende l’appello a Firenze. Ma la madre di Portanova non ha dubbi: “Sono una madre e conosco i sacrifici di Manolo. Non merita di vivere tutto ciò, è un ragazzo di sani principi” – debutta così, in una situazione che non è facile forse soprattutto per i genitori.

Portanova, la madre lo difende: le sue parole

La Langella poi continua: “Non lo dico io che sono la madre, ma chiunque lo abbia conosciuto. Lo confermerebbe anche chi ci ha parlato per pochi minuti. Per cui sì, è innocente. E non secondo me ma in assoluto“. Parole, queste, destinate a tenere aperto un dibattito che forse si chiuderà solo a processo concluso.

Ancora, Langella si sofferma su quel che sarà: “Io credo nella giustizia, la verità è destinata ad uscire. La difesa di Manolo ha presentato tantissimi elementi a sostegno della sua innocenza”. Parole importanti e che fanno sicuramente discutere, la madre del calciatore avvisa: “Alla ragazza che accusa dico solo che dovrebbe ascoltare la sua coscienza”. Dichiarazioni forti e non tutti la pensano come Antonia, abbastanza netta sulla vicenda.

Infine in chiusura un ringraziamento alla Reggiana “che ha creduto in Manolo dandogli la possibilità di lavorare e di giocare“.