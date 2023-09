Juventus, che colpo: accordo col big della Premier

Giuntoli è pronto a mettere a segno un vero e proprio colpaccio a gennaio: il forte centrocampista arriva dalla Premier League.

Paul Pogba e la Juventus attendono il risultato delle controanalisi, slittate al 5 ottobre a causa dell’indisponibilità del perito del giocatore francese per la data del 20 settembre. Se verrà confermata la positività al testosterone già riscontrata nelle prime analisi la seconda avventura in bianconero del Nazionale transalpino potrà dirsi praticamente conclusa.

Alla squalifica di Pogba seguirebbe infatti la rescissione del contratto da parte di Madama, che riuscirebbe così a liberarsi di un giocatore che dall’estate 2022 è sceso in campo solo in qualche spezzone di partita a causa dei continui guai fisici. Inoltre, con l’addio di Pogba la Juventus abbasserebbe notevolmente il monte ingaggi: il francese percepisce infatti 8 milioni di euro a stagione.

Tuttavia, in caso di separazione con Pogba la Signora avrebbe bisogno di una nuova pedina a centrocampo. Al momento il mercato è chiuso, ma già a gennaio Giuntoli potrebbe muoversi per regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo di spessore per provare ad arrivare tra le prime quattro e magari anche per inserirsi nella lotta scudetto.

La Juve ha messo gli occhi sul centrocampista: prenderà il posto di Pogba

Stando agli ultimi rumors, sembra che l’obiettivo della dirigenza bianconera a centrocampo sia diventato Thiago Alcantara. Il 32enne non riesce più a trovare spazio nel Liverpool e già la scorsa stagione è sceso in campo solo 28 volte tra Premier League, FA Cup, Coppa di Lega, Community Shield e Champions League.

Anche in questa prima parte di stagione le cose non sembrano essere cambiate per il centrocampista ex Barcellona e i Reds stanno seriamente pensando di liberarsi del corposo ingaggio del giocatore (circa 12 milioni di euro a stagione).

L’intesa con il Liverpool scade nel 2024 e molti club si stanno già muovendo per provare a prendere Thiago Alcantara a parametro zero. Tuttavia c’è chi ritiene che Klopp possa dare il via libera alla sua partenza già a gennaio, magari anche in prestito fino a giugno. Proprio quest’ultima ipotesi stuzzica molto la Juventus, che potrebbe così assicurarsi un ottimo sostituto di Paul Pogba senza spendere nulla per il cartellino.

Inoltre un giocatore come il 32enne spagnolo consentirebbe ad Allegri di avere un elemento di grande esperienza in uno spogliatoio giovane come quello bianconero. Chiaramente Madama dovrà accordarsi con i Reds per lo stipendio da garantire a Thiago Alcantara, ma l’impressione è che le parti possano riuscire a trovare un accordo. La Juve potrebbe così avere anche una corsia preferenziale per acquisire il cartellino del giocatore a zero.