Ora è fatta: Gattuso ha firmato, torna ad allenare

Gennaro Gattuso è pronto per iniziare una nuova avventura. La firma arriverà a breve, ormai ci siamo: è già in viaggio

Un momento decisivo nella carriera di Gennaro ‘Rino’ Gattuso che era fermo da qualche mese dopo la separazione dal Valencia. Accostato fino all’ultimo secondo al Lione, il club francese ha puntato tutto sul connazionale Fabio Grosso, che ha condiviso proprio con Gattuso l’avventura da Campione del Mondo nel 2006.

Ora per Gattuso è pronta una nuova avventura suggestiva. Il suo agente, Jorge Mendes, gli ha trovato così una nuova sistemazione per mettersi subito in sella con un progetto avvincente. Appena sono saltate diverse panchine, il nome di Gattuso è tornato di moda per provare a trovare qualcosa di suggestivo. Ora firmerà a breve il suo nuovo contratto per iniziare subito il lavoro dopo i brutti risultati collezionati nelle prime uscite stagionali. Un momento cruciale nella sua carriera per una nuova sfida, l’ennesima da allenatore.

Gattuso firma, ecco dove allenerà: la prossima squadra

Soltanto questione di ore, poi lo stesso allenatore italiano tornerà ad allenare. Sarà alla guida di un top club europeo per trovare i suoi giusti stimoli riportando la squadra di nuovo in alto. Tutto ora è ormai più chiaro: Gattuso tornerà ad allenare per mettere subito in circolo la sua idea molto caratteristica.

Decisiva è stata la pesante sconfitta contro il PSG: ora il Marsiglia ha deciso di affidare la panchina all’allenatore italiano dopo le dimissioni di Marcellino con Jacques Abardonado che si è accomodato in panchina nella sfida contro Luis Enrique. Come riportato anche dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, Gennaro Gattuso e il suo staff arriveranno oggi a Marsiglia per perfezionare l’accordo. Il contratto è già pronto con il primo allenamento previsto già in giornata come svelato da Foot Mercato. Per la firma sarebbe soltanto questione di ore.

Dal Lione al Marsiglia, il destino dell’allenatore calabrese era proprio in Francia. Una nuova avventura in un campionato del tutto nuovo per lui. Il suo agente, Jorge Mendes, era molto fiducioso: ecco la sua nuova squadra trovata in poche ore. Dal Napoli al Valencia con la parentesi duranta soltanto qualche ora alla Fiorentina per poi dirsi addio subito a sorpresa. Il Marsiglia si affiderà ad un tecnico italiano per cercare di trovare subito la giusta strada dimenticando i risultati terribili collezionati già ad inizio stagione.