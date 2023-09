Serie A: Balotelli dice sì, colpo a sorpresa

Mario Balotelli vuole tornare in campo e dice sì ad una big di Serie A. Possibile colpo a sorpresa? Ecco le ultime.

Mario Balotelli per ora resta senza squadra, ma da parte sua non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro e finire la carriera. La volontà è quella di ritornare in campo il prima possibile.

E, intervenuto ai microfoni della trasmissione Vox to Box in onda su TvPlay, è lo stesso Balotelli ad offrirsi ad una big di Serie A. Ipotesi molto complicata per diversi motivi, ma chissà se alla fine potrà essere un’ipotesi che diventerà realtà. Di certo Super Mario non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro.

Calciomercato: Balotelli in Serie A, c’è il sì del calciatore

Balotelli è pronto a ritornare a giocare dopo un periodo di stop. Infatti, l’ex Milan e Inter attualmente è ancora svincolato e da parte sua c’è la volontà di trovare il prima possibile una squadra anche se non sarà assolutamente semplice per diversi motivi. Vedremo cosa succederà in futuro, ma le intenzioni del giocatore sono molto chiare ed è proprio lui ad esporle ai microfoni della trasmissione in onda su TvPlay.

Balotelli, infatti, si è offerto (anche se in modo scherzoso ndr) di poter fare il vice Giroud. Una ipotesi non assolutamente da escludere considerando anche le difficoltà avute con Okafor e Jovic, ma il carattere e lo stop di qualche mese rende tutto molto più complicato. Per il momento il Milan ha sicuramente altri obiettivi, ma chissà se alla fine sarà convinto da Super Mario.

Si tratta di una possibilità da seguire magari verso gennaio visto che, almeno per il momento, Jovic e Okafor sono destinati a restare nelle gerarchie di Pioli. Poi, come sempre, massima attenzione agli infortuni, che possono essere il vero ago della bilancia del ritorno di Balotelli magari in Serie A anche se non al Milan.

Mercato: Balotelli pronto a tornare

Milan o no, Mario Balotelli è pronto a tornare in campo per magari rilanciarsi dopo un periodo non sicuramente facile. Per il momento non ci sono trattative in corso considerando che lo stesso calciatore ha rifiutato dei tentativi da parte di squadre arabe. Ma in futuro potrebbe cambiare tutto considerando che molte squadre hanno problemi in attacco.