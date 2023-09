Messi, accusa rispedita al mittente: ha ragione il PSG

C’è una polemica alquanto curiosa che tiene banco tra Leo Messi e il Paris Saint Germain, il club ha dimostrato di essere nel giusto.

Nelle ultime ore erano emerse delle polemiche anche piuttosto tardive per quanto riguarda il trattamento riservato al campione argentino, tanto che è stata la stessa proprietà del club a fare chiarezza su quanto accaduto.

L’addio di Messi al Psg è stato uno shock per molti tifosi francesi, che avrebbero confermato senza dubbio l’argentino per quanto visto in campo. L’impegno in campo non è mancato, anche se la squadra francese non è sembrata immune da colpe, costruita male e messa in campo anche peggio, tra stelle confuse e calciatori che spesso hanno evitato il campo.

Per Messi e il Psg non aver vinto la Champions League resta un macigno. Il rapporto si è deteriorato nel corso del tempo con una polemica anche evitabile, che ha impegnato addirittura Nasser Al Khelaifi in una risposta all’emittente RMC Sport per chiarire la posizione della società.

Psg si impone su Messi, i motivi

Quanto fatto dal club per altro è stato ritenuto giusto sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori, tutto parte dalla conquista del titolo mondiale argentino, Leo Messi è stato indubbiamente il grande protagonista del mondiale 2022. Ha dimostrato in Qatar di essere il migliore, omaggiato da tutti così come dal Psg che gli ha tributato l’applauso in allenamento.

Come ha spiegato il presidente del Psg, non era possibile farlo allo stadio: Messi aveva sconfitto la Francia, sarebbe stato irrispettoso anche verso gli stessi tifosi. Ovvero, l’argentino avrebbe voluto una sorta di passerella pubblica proprio durante una gara di Ligue 1, ma sarebbe stata una mancanza di rispetto.

Messi ha piegato la Francia, la proprietà ha spiegato come in allenamento non sono mancati gli omaggi: chiaramente un conto però è farlo in un centro sportivo, un altro sarebbe stato… aizzare direttamente una platea di quasi cento milioni di persone, quasi tutte francesi e con un dolore troppo forte da smaltire alla ripresa del gioco nel 2023.

Al Khelaifi ha così risposto alle accuse di Messi, chiarendo come ci sia anche un video dell’allenamento con gli omaggi all’attaccante e come la festa per il mondiale in campo era giusto farla nel momento della vittoria. E non certo a distanza di due settimane, col solo effetto di fare innervosire una tifoseria sempre molto fumantina come quella del Paris Saint Germain.