La Juve pesca in Serie B: ecco l’erede di Pogba

Con Paul Pogba fuori dai giochi, la Juventus è pronta a spiazzare tutti per l’erede: ecco il nome a sorpresa

La stagione della Juventus, dopo un ottimo inizio, sta cominciando a registrare i primi rallentamenti che preoccupano Massimiliano Allegri. Perchè il recente tracollo in casa del Sassuolo, trascinato dal sogno di mercato bianconero Domenico Berardi, rischia di lasciare strascichi importanti.

La conferma di Massimiliano Allegri ha fatto storcere il naso a molti, visto che nell’ultimo biennio la ‘Vecchia Signora’ ha deluso su praticamente ogni fronte. Ma intanto una sconfitta non può e non deve minimizzare quelle che erano e rimangono le qualità a disposizione del ‘Conte Max’. L’allenatore toscano, con ogni probabilità, dovrà fare a meno per un lunghissimo periodo di Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato infatti recentemente risultato positivo all’antidoping, al testosterone, dopo i controlli di rito nel post Udinese-Juventus.

La ‘Vecchia Signora‘, ad inizio ottobre, saprà ufficialmente il verdetto riguardo al caso Pogba: la squalifica, se le controanalisi dovessero confermare quanto già trapelato, si trasformerebbe in una stangata che comprometterebbe la carriera del 30enne francese. D’altro canto, Cristiano Giuntoli non ha la minima intenzione di rimanere con le mani in mano nella ricerca di un degno sostituto di Pogba.

Ormai da diverse settimane si susseguono diversi nomi per rimpolpare la mediana bianconera, con l’ex direttore sportivo che nel mese di gennaio potrebbe chiudere – nero su bianco – l’accordo per l’erede del talento transalpino.

La Juve rimpiazza Pogba: sorpresa dalla B

Uno dei profili che con maggiore continuità rimane in orbita bianconera è quello di Khèphren Thuram, figlio dello storico centrale ex Juventus Lilian, che con la maglia del Nizza sta facendo grandi cose. Ma in realtà la sorpresa potrebbe arrivare direttamente dalla Serie B.

Occhi in Inghilterra dove la Championship inglese può offrire un talento davvero intrigante per la mediana di Allegri. Fari puntati su Carlos Alcaraz, gioiello protagonista con la maglia del Southampton dallo scorso gennaio. L’argentino è un classe 2002 che è arrivato in Inghilterra lo scorso gennaio, direttamente dal Racing, per una cifra di poco superiore ai 13 milioni di euro.

Il 20enne di La Plata sarebbe un colpo di grande talento, anche in ottica futura. La giovane età, unita alle qualità tecniche del giovane sudamericano, pongono Alcaraz come una delle possibilità più concrete per il mese di gennaio. Fino a questo momento con la maglia del Southampton, il centrocampista ha collezionato 7 presenze complessive, con 1 gol e 316′ in campo.