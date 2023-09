Attentato allo stadio durante il big match: arrestato un uomo

Ha a dir poco dell’incredibile quanto avvenuto durante il tanto atteso big match. C’è stato un allarme per un attentato allo stadio che ha messo a rischio la vita di tutti i migliaia di tifosi presenti. Vediamo in maniera dettagliata che cosa è accaduto per capirne di più.

La tensione, da parte delle autorità tutte, in occasioni dei grandi eventi sportivi è ovviamente sempre alle stelle. Ogni assembramento di persone, infatti, per sua stessa natura è pericoloso dal momento che le reazioni sono spesso imprevedibili. Questo discorso, ovviamente, viene amplificato ancora di più nel momento in cui, nel mondo del calcio, vanno di scena i big match. E questo è avvenuto di recente anche in occasione del tanto atteso big match, cerchiato sul calendario da inizio anno da parte delle due tifoserie. E’ scattato il panico per un attentato che ha portato, poi, ad un arresto per un uomo.

Panico allo stadio durante il big match

Come è noto, la situazione attorno e dentro uno stadio, ancor di più in occasione di big match animati da grandi tensioni tra le tifoserie. Quello che però è accaduto nel corso del big match in questione ha davvero dell’incredibile.

Francia, Ligue 1. A Parigi il PSG ha ospitato il Marsiglia in un testa a testa finito per 4-0 per i parigini. Durante la gara un tifoso ha chiamato la Polizia annunciando di aver messo una bomba all’interno dell’impianto. A riferire la notizia è stata l’emittente “BFM TV” che spiega anche come le autorità si sono fiondate al Parco dei Principi. Fondamentale, in tal senso, il loro intervento, anche se alla fine si è trattato di un falso allarme.

Attentato durante PSG-Marsiglia, arrestato un uomo

Un uomo, come detto, durante la gara ha annunciato a chiare lettere di aver messo una bomba all’interno dello stadio. La polizia locale lo ha poi individuato, rintracciato ed arrestato, assicurandolo così alla giustizia. Non è stata, però, l’unica notizia negativa per i tifosi del PSG, che ha vinto per 4-0 ma che ora aspetta di conoscere le condizioni di Mbappè, uscito malconcio dal terreno di gioco. Si spera, ovviamente, che sia l’ultimo caso di questa natura, dal momento che i momenti di paura sono stati a dir poco importanti e considerevoli. Per fortuna, ovviamente, è stato solo un falso allarme.