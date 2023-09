Infortunio Renato Sanches, quanti meme: tifosi scatenati sui social

Renato Sanches non riesce a recuperare al 100% la propria condizione fisica e questo non gli permette di essere sempre a disposizione della Roma. I meme sui social, a tal proposito, non si sono di certo fatti attendere.

Renato Sanches non riesce ancora a recuperare al 100% la sua condizione fisica migliore e ormai per lui gli infortuni sono dietro l’angolo. Praticamente ogni volta che scende in campo, i giallorossi sperano non succeda niente e che riesca ad essere incisivo. Ma almeno in questo inizio di stagione è successo pochissimo. Il nuovo stop, arrivato in Europa League nel corso di FC Sheriff-Roma, ha dato vita a una serie di meme via social.

Renato Sanches rischia di diventare un caso alla Roma. José Mourinho l’ha voluto fortemente per la sua squadra, conoscendo le doti tecniche che il portoghese ha. Ma anche prendendosi un rischio perché Sanches non è nuovo a infortuni. Come visto anche nella precedente stagione trascorsa al PSG.

Nel match di Europa League contro lo Sheriff, il giocatore ha lasciato il campo solamente dopo 28′. Non ha giocato neppure mezz’ora e non ha dato il meglio di sé, anzi. All’inizio si è parlato di giramenti di testa. Poi in realtà è stato reso noto che il problema fosse alla coscia. Lo stesso Mourinho, a fine gara, ha dichiarato: “Renato Sanches è sempre a rischio, non è facile capire il motivo, non l’ha fatto il Bayern, non l’ha fatto il PSG. È triste per noi e per lui”. I meme però non si sono risparmiati.

Roma, Renato Sanches di nuovo out: i meme sui social non si fanno attendere. I tifosi giallorossi sono perplessi

“Non è niente di così grave ma è un altro infortunio”, ha aggiunto Mourinho sottolineando come purtroppo sia servito a poco sostituirlo all’intervallo nell’ultima di Serie A giocata contro l’Empoli. Occasione in cui Renato Sanches avrebbe voluto, tra l’altro, continuare a giocare. Come spesso accade, però, sui social gli appassionati di calcio si sono scatenati. “Nei primi 28′ però Renato Sanches ha giocato senza farsi male”, è stato scritto in modo ironico. Ma i commenti non sono finiti qui.

“Joco poco”, si legge ancora. Sono state create ad hoc poi anche immagini in cui il giocatore giallorosso è stato paragonato a Paul Pogba o a Mike Maignan. Insomma, i meme non sono mancati. Così come non è mancata la perplessità dei sostenitori della Roma che adesso temono che questa situazione possa continuare per tutta la stagione.