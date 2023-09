Ha litigato con tutti, la rottura è totale

Momenti di tensione all’interno della scuderia di Formula 1. Il prestigioso pilota comincia a farsi troppa terra bruciata attorno.

La Formula 1 è un ambiente molto affascinante e ricco, ma allo stesso tempo competitivo al massimo e soprattutto pieno di tensioni crescenti gara dopo gara. Lo si evince spesso nei dialoghi svelati tra piloti e paddock via radio durante le corse.

Nel weekend scorso l’ultimo Gran Premio di Singapore avrebbe inasprito i rapporti tra un importante ed esperto pilota e la sua scuderia di riferimento. Parliamo di Fernando Alonso, il veterano della F1 che gareggia per la Aston Martin.

Dopo un avvio di 2023 davvero positivo e anche sorprendente, con diversi podi a suo favore, Alonso sta subendo alcune frenate inaspettate che hanno abbassato l’asticella del rendimento. Ma ciò che è accaduto a Singapore domenica scorsa sembra aver fatto infuriare letteralmente lo spagnolo.

Alonso furioso con il team Aston Martin: problemi e malumori nella scuderia britannica

Un weekend da dimenticare per l’Aston Martin. Prima l’incidente e l’infortunio occorso nelle qualifiche del sabato a Lance Stroll, escluso per questo motivo dalla gara della domenica. Poi i problemi meccanici piuttosto seri per Fernando Alonso sul circuito asiatico.

Lo spagnolo ex Ferrari ha dovuto percorrere 60 giri con la sospensione danneggiata, cosa che non gli ha impedito di restare in zona punti. Fino alla sosta ai box che ha letteralmente rovinato la sua gara, visto il ritardo nei soccorsi dei meccanici. Per questo motivo Alonso è rientrato in pista da ultimo e ha chiuso il gran premio al 15° posto, peggior piazzamento stagionale per lo spagnolo.

Non l’ha presa bene Fernando Alonso, che via radio già si era ampiamente lamentato della condizione della sua monoposto, per poi andare su tutte le furie dopo i ritardi nei rifornimenti e nel cambio della sospensione. Una strategia poco proficua che l’iberico, dal carattere sempre molto focoso e passionale, non ha accettato.

Le rimostranze negative di Alonso non sono piaciute all’Aston Martin. Possibile e chiara frattura nei rapporti tra le parti; però il team principal Mike Krack ha evitato di alimentare chiacchiere e voci preferendo lavare i panni sporchi in casa. Fatto sta che Alonso non è più stimato dai tecnici britannici, che gli avrebbero persino tolto il saluto dopo le ultime discussioni.

Altro motivo per cui l’ex ferrarista appare piuttosto contrariato è il tono paternalistico con cui viene invece trattato il compagno di scuderia Lance Stroll, che va ricordato è figlio di Lawrence, presidente esecutivo dell’Aston Martin.