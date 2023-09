Giuntoli lo pesca dal Borussia: colpo da 40 milioni

Nuova clamorosa indiscrezione che arriva dal calciomercato internazionale. A gennaio anche la Serie A potrebbe bussare alle porte del Borussia Dortmund.

Il calciomercato si è chiuso da una ventina di giorni, ma le trattative non dormono mai e le nuove indiscrezioni sono sempre dietro l’angolo. Il rumor lanciato stavolta direttamente a livello internazionale è clamoroso e riguarda la Serie A e il Borussia Dortmund.

I gialloneri sono da anni e anni fucina di grandi talenti e veramente in tanti hanno vestito quella casacca prima di spiccare il volo. Basti pensare a Lewandowski o Mario Gotze. Il nuovo gioiellino in casa Borussia sembrerebbe già avere un nome e cognome nonostante un’estate dove è partito un nome come Bellingham, direzione Real Madrid, per la sontuosa cifra di 103 milioni di euro.

Stavolta il talentino gioca qualche metro in avanti e si tratta di Youssoufa Moukoko, attaccante tedesco di origini camerunensi. Cresciuto calcisticamente nel Borussia Dortmund, nelle giovanili si è fatto notare segnando gol a decine, tanto da entrare già nel giro della prima squadra a sedici anni. L’anno scorso, con soli 1132 minuti all’attivo, ha trovato già 7 gol e 4 assist in Bundesliga.

A gennaio anche i club di Serie A ci proveranno per Moukoko

Moukoko si è fatto già notare anche a livello internazionale non solo con la maglia del Borussia Dortmund in Champions League, ma anche con quella della Germania, preferita al Camerun. Ovviamente i gol sono arrivati anche con l’U21 tedesca, 8 in 8 partite, tanto da farlo subito passare nella selezione maggiore.

Il suo nome potrebbe presto quindi infiammare il calciomercato, anche per cercare di assicurarsi un talento cristallino a cifre ancora contenute. Come accaduto per altri campioni, aspettare potrebbe voler dire andare a pagare il suo cartellino più di 100 milioni, come è stato per Bellingham. In Serie A ci hanno pensato e ci stanno pensando diversi club, in primis la Juve di Cristiano Giuntoli.

Stando ai rumors internazionali, i club già interessati al classe 2004 sono quelli di Serie A e Premier League. Non sarà però facile per i club nostrani assicurarsi Moukoko. Il Borussia Dortmund lo valuta infatti già non meno di 40 milioni e forse, se si dovesse attendere troppo arrivando a un’asta, potrebbe anche chiedere di più per sedersi solo al tavolo.

A gennaio potrebbero già esserci i primi movimenti, con le big della Serie A che potrebbero cercare una punta. Per esempio in casa Juventus c’è ancora quel Vlahovic che deve dimostrare in questi mesi di meritarsi l’ingaggio monstre garantito dal suo contratto. Un nome quindi che potrebbe essere una bella presa per i nostri colori, per quanto la concorrenza della Premier rappresenti sempre un ostacolo difficile da superare.