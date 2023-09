Lady Martinez in palestra: l’allenamento diventa bollente

La moglie del capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha postato un altro scatto molto sexy sul suo profilo Instagram: l’allenamento è hot

L’Inter stenta in Champions League, ma alla fine il capitano nerazzurro ci mette sempre lo zampino. Contro la Real Sociedad, al debutto nella massima competizione europea, la squadra guidata da mister Simone Inzaghi si è resa protagonista di una prestazione tutt’altro che soddisfacente.

La truppa milanese non è riuscita a tenere il pallino del gioco in mano per larghi tratti del match, subendo le trame offensive della compagine spagnola. La ‘Beneamata’ ha perfino rischiato di perdere la contesa, prima che Lautaro Martinez mettesse a referto il pareggio sfruttando l’assist di Davide Frattesi.

L’argentino sta attraversando un periodo eccellente dal punto di vista psicofisico, tant’è che non smette di segnare. La fascia da capitano lo ha responsabilizzato, aumentando in lui la consapevolezza nei propri mezzi. Inoltre, il calciatore di Bahia Blanca vanta uno spiccato attaccamento alla maglia, come pochi altri colleghi in circolazione. Basti vedere la sua reazione a seguito dello spinoso caso riguardante Romelu Lukaku.

Ad ogni modo, probabilmente uno dei suoi segreti è la splendida moglie influencer, ossia la connazionale Agustina Gandolfo. Parliamo di una storia d’amore che va avanti dal 2018 e procede a gonfie vele. I due si sarebbero conosciuti nel corso di una serata in discoteca a Buenos Aires. La coppia è convolata a nozze lo scorso 29 maggio e ha già dato alla luce due figli, Nina e Theo.

Allenamento hot, la moglie di Lautaro Martinez è uno schianto in palestra

Lei ha sempre vissuto nella madre patria, ma per questioni di amore e logistica si è trasferita a Milano in pianta stabile. In un’intervista a ‘Sportweek’ si è così espressa in merito: “Non è stata una scelta semplice. Ho lasciato tutto, ma non mi pento. Sono felice“.

Parallelamente, porta comunque avanti l’attività di modella e fashion blogger. E non accetta i luoghi comuni: “Vorrei che si smettesse di vedere la moglie di un calciatore come una mantenuta“. Una frase che non lascia a tante interpretazioni. Le malelingue non scalfiscono la sua personalità forte.

Non a caso su Instagram, piattaforma social dove conta ben 1,6 milioni di followers, non si pone il minimo problema a pubblicare, anche di frequente, scatti iper sensuali che esaltano la sua bellezza stratosferica. Pure mentre si allena: nelle scorse ore ha postato una storia in palestra con indosso top e leggings entrambi verdi. “Buongiorno con il mio colore preferito“, ha scritto lady Lautaro. Viso angelico e curve mozzafiato, siamo di fatto alla quasi perfezione.