Boom Juve, 30 milioni subito: arriva a gennaio

Il calciomercato bianconero può infiammarsi nel mese di gennaio: colpaccio Juventus, 30 milioni per la firma

Dopo i convincenti successi su Empoli e Lazio, la Juventus di Massimiliano Allegri torna a cadere. E lo fa in modo fragoroso, in casa di un Sassuolo che non ha lasciato scampo alla ‘Vecchia Signora’.

La squadra torinese ha mostrato limiti che possono iniziare a preoccupare, in vista dell’immediato futuro. E lo stesso tecnico livornese ha svoluto minimizzare le possibilità di una Juventus impegnata nella lotta Scudetto a fine stagione: per il tecnico, i bianconeri dovranno puntare al quarto posto. Che si tratti di una strategia per alleggerire il peso delle responsabilità sulle spalle della squadra o di un reale pensiero dell’allenatore della Juventus, solo il tempo potrà saperlo.

Ma intanto se il campo ha riportato coi piedi per terra la ‘Vecchia Signora’, in ottica calciomercato la società piemontese rimane una delle più vigili e attente: soprattutto per il mese di gennaio. Non è un mistero che a tenere in ansia il club è la posizione di Paul Pogba, risultato positivo al testosterone nei consueti controlli antidoping effettuati dopo Udinese-Juventus.

Il francese, a questo punto, rischia uno stop dal sapore di tragedia: si vocifera che se le controanalisi dovessero effettivamente inchiodare il centrocampista, la squalifica potrebbe essere dai due ai quattro anni. È per tale ragione che il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta già pianificando l’assalto ad un grande calciatore per la mediana, in vista delle prime settimane di gennaio.

Juve show: 30 milioni, da Allegri a gennaio

A riferire della possibilità di un grande colpo bianconero è il portale ’90min.com’ che sottolinea come un profilo su tutti sia finito in cima alla lista della dirigenza torinese per l’anno nuovo. E quel nome non è altro che il gioiello del Nizza Khèphren Thuram.

La società bianconera è quindi fermamente intenzionata ad aprire una trattativa con il club rossonero per tentare di regalare, già a gennaio, il figlio di Lilian Thuram a mister Allegri. Il 22enne di Reggio Emilia, già in pianta stabile nella Nazionale di Deschamps, è un prospetto dall’enorme talento che rientrerebbe sicuramente nel nuovo monte ingaggi disegnato da Giuntoli.

Per convincere il Nizza, l’offerta juventina si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Una primissima offerta per sondare il terreno, visto che Thuram è conteso anche da altre grandi del calcio europeo. Il classe 2001 ha fino a questo momento collezionato 5 presenze con la maglia del Nizza, con 407′ in campo.