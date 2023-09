Juventus, obiettivo scudetto: “Tutto il resto sono bugie”

Dure le dichiarazioni sulla Juventus e sui suoi obiettivi per questa stagione. L’ex calciatore dice la sua sui bianconeri.

Alcuni, dopo queste prime giornate, iniziano a parlare di una Juve da scudetto. La qualità dei giocatori in rosa, il periodo di forma in fase offensiva e la solidità ritrovata in difesa lasciano spazio al sogno scudetto per i tifosi della Vecchia Signora.

La stagione senza coppe europee è iniziata a gonfie vele, con vittorie pesanti come quella con la Lazio per 3-1. Un ex calciatore ha parlato della Juve e dei suoi reali obiettivi, che vedono la squadra di Allegri più su rispetto alla famosa “quarta posizione” tanto ambita dal tecnico.

Lele Adani ha parlato in una diretta della Bobo TV della Juve e del suo probabile piazzamento in classifica, reputando la prima posizione come un obiettivo da raggiungere, senza troppi alibi. Quello della quarta posizione viene reputato come obbligo dall’ex difensore, che si è espresso sul modus operandi della Juve nei confronti della squadra e dei tifosi.

Secondo Adani, la Juventus sta abbassando volontariamente le aspettative nei confronti dei tifosi, cercando di raggiungere l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League in “scioltezza” e senza avere troppe pretese. Ecco le dichiarazioni che hanno fatto scalpore tra i tifosi.

“Vincere lo scudetto”: le parole di Adani sugli obiettivi della Juventus

Nella Bobo TV (trasmissione in streaming su Twitch dove Bobo Vieri parla di calcio insieme ad Adani, Cassano e Ventola) l’ex difensore si è espresso sulla Juve dichiarando: “La Juventus ha un obiettivo: vincere lo scudetto. Tutto il resto sono bugie condivise per abbassare l’obiettivo e poi dire è stato centrato. La Juve è talmente forte come rosa che, nonostante abbia venduto dei giocatori, guardate quando fa le cose per bene come vengono fuori”.

Adani reputa quelle del quarto posto delle bugie, nonostante le varie dichiarazioni da parte dell’allenatore e dei suoi giocatori. Massimiliano Allegri ha parlato proprio dell’obiettivo stagionale dopo la partita con la Lazio: “Bisogna rimanere coi piedi per terra. L’obiettivo è restare tra le prime quattro, e per ora siamo sopra la media.

L’anno scorso abbiamo fatto 72 punti tra difficoltà enormi. I ragazzi sono stati molto bravi e si sono compattati nelle difficoltà. Quest’anno con una partita a settimana abbiamo più tempo per preparare le partite“.

È di 76 punti il tetto fissato da Allegri per la qualificazione alla prossima Champions, vietata ai bianconeri in questa stagione insieme alle altre coppe europee. Sicuramente avere un Vlahovic così in forma aiuta, così come per altri elementi della formazione titolare. Resta da vedere se la Juve rispetterà i suoi obiettivi, fasulli o reali che siano.