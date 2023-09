Juve, clamoroso Pistocchi: ha cambiato idea

Continua a far discutere quanto successo sabato pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino. Il parere dell’esperto

Quando si tratta di Juventus, spesso – visto sia i tanti tifosi che i numerosi detrattori – scattano le polemiche. Quello che è successo solo pochi giorni fa continua a far discutere.

Lo scorso fine settimana, durante la partita Juventus-Lazio vinta per 3-1 di bianconeri, si è registrato un episodio arbitrale che scatenato parecchie polemiche. Precisamente, ci riferiamo ad un episodio verificatosi nell’ambito dell’azione che ha portato in vantaggio la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Riavvolgiamo il nastro di cosa è successo.

È il 10′ del primo tempo, siamo sullo 0-0, Mckennie corre lungo la linea dell’out e dà il via all’azione bianconera. Pochi secondi dopo, Vlahovic realizza il gol del vantaggio su perfetto suggerimento di Locatelli. Cosi, il direttore di gara, Fabio Maresca, fa segno di essere in attesa del check del VAR. Il dubbio è relativo all’uscita (non ravvisata dall’arbitro) o meno del pallone sul passaggio effettuato del centrocampista statunitense.

La rete viene poi assegnata, nonostante la sensazione di molti sia che la palla abbia completamente varcato la riga. Il fatto è che il VAR non è riuscito a trovare un fotogramma per attestarlo con certezza, cosa che ha reso impossibile rivedere la decisione iniziale.

Il parere dell’esperto sul “Caso McKennie”

Il “Caso Mckennie”, come dicevamo in apertura, ha provocato accese discussioni nel mondo del calcio italiano. Dalla maggior parte di queste, però, è emerso lo stesso interrogativo: come è possibile che, con tutte le telecamere che ci sono allo stadio, gli addetti al VAR non abbiano avuto a disposizione un’immagine chiara? Se lo è chiesto anche Maurizio Pistocchi, noto giornalista esperto di calcio.

“La palla di McKennie? Non dubito che sia fuori e non dubito neanche che sia dentro. Ho dubbi su come è stata gestita l’immagine. Il frame non certifica che la palla sia uscita, anche se la sensazione è stata questa. Il problema è proprio questo”, ha detto Pistocchi in un suo intervento ai microfoni di TvPlay. Poi ha rincarato la dose dicendo: “Possibile che con tutta la tecnologia non si sia in grado di far vedere un’immagine adeguata? E’ questo che mi lancia perplesso. Non tanto la decisione”.

Pistocchi ha rilasciato dichiarazioni sul match ed è apparso molto perplesso. La vicenda McKennie ha creato un’autentica bufera sui social e se ne è discusso per tanti giorni.