Spalletti ha deciso: doppia convocazione a sorpresa ad ottobre

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti si prepara ai prossimi impegni dell’Italia per il mese di ottobre. All’orizzonte ci sono due convocazioni a sorpresa

Non manca molto tempo al ritorno in campo della nazionale italiana: dopo le due partite di qualificazioni agli Europei del 2024 contro Macedonia e Ucraina, la squadra di Luciano Spalletti si prepara a tornare in campo il 17 ottobre, a Bari contro Malta.

Sarà un appuntamento fondamentale per tentare l’accesso alla competizione senza passare per i pericolosi play off, che per due volte hanno condannato l’Italia ai Mondiali. Chiaramente, il nuovo ct Luciano Spalletti sta valutando sulle prossime scelte. La Nazionale che a Milano ha vinto contro l’Ucraina ha convinto, e tutti si aspettano che l’ex allenatore del Napoli metta di più la sua impronta sulla squadra: a partire dalle convocazioni. In questi giorni il ct è stato avvisato a Torino.

Ha visitato sia il centro sportivo della Continassa, dove si allena la Juventus, sia quello dove lavora il Torino, al Filadelfia. Ovviamente si tratta solo di speculazioni, ma è assai probabile che Spalletti abbia voluto dare un’occhiata “da vicino” a qualche calciatore che vorrebbe portare in gruppo in vista dei prossimi impegni. Secondo “La Stampa”, nel mirino dell’allenatore toscano ci sono rispettivamente un calciatore della Juventus e un altro del Torino. L’osservato speciale in casa bianconera dovrebbe essere Moise Kean.

Spalletti mette due “nuovi” azzurri nel mirino

I due sono stati visti parlare nella visita alla Continassa: un segnale chiaro di come Spalletti voglia coinvolgere Kean nel doppio impegno con Malta e Inghilterra. E l’altro giocatore che Spalletti sta valutando dovrebbe essere Alessandro Buongiorno, vera e propria rivelazione di questo avvio di stagione. Si è fatto strada nel Torino e ora è un titolare inamovibile. Sia lui che Kean non sono stati chiamati a settembre, ma quanto pare è arrivato il loro momento. Ecco perché Spalletti ha voluto visionarli e incontrarli da vicino.

Il problema dell’attacco è ormai noto: l’Italia fa fatica in avanti, e Kean potrebbe essere una risorsa preziosa, a patto di garantire continuità. Spalletti è alla ricerca di una prima punta ed evidentemente sta pensando allo juventino.

L’obiettivo dell’allenatore toscano è ovviamente centrare il pass per gli Europei, ma soprattutto creare un gruppo forte e coeso. Un po’ come ha fatto nel Napoli, dove in due stagioni è riuscito a costruire una macchina perfetta, che ha dominato il campionato vincendo lo scudetto.