Carolina Marcialis in topless: lady Cassano fa sognare i fan

Carolina Marcialis fa sognare i suoi fan. Lady Cassano ha pubblicato uno scatto che ha infiammato il web. I followers sono letteralmente impazziti.

Far sognare i propri fan non è cosa da tutti. Sono pochi i VIP che sono capaci di far impazzire quanti li seguono sui propri canali social. Tra questi troviamo anche Carolina Marcialis.

Lady Cassano, infatti, riesce sempre un modo per far parlare di sè alla stregua del marito. Antonio Cassano, infatti, da quando ha lasciato il calcio giocato è diventato uno degli opinionisti maggiormente chiacchierati del mondo del Calcio. L’ex fantasista, tra le altre, di Parma, Sampdoria, Inter, Milan, Roma e Real Madrid ha trovato la sua nuova dimensione con la Bobo TV.

Il figlio di Bari Vecchia non le manda di certo a dire con i suoi interventi che nella maggiore delle volte sono davvero senza mezze misure. Mentre Cassano fa discutere per le sue opinioni “colorite“, Carolina Marcialis infiamma il web con i suoi post pubblicati sui suoi canali social.

Carolina Marcialis, la relazione con Antonio Cassano

La love story tra Antonio Cassano e Carolina Marcialis è cominciata nel 2008, quando il fantasista vestiva la maglia della Sampdoria. La coppia poi è convolata a nozze nel 2010. Dal loro amore sono nati Christopher e Lionel, rispettivamente, nel 2011 e nel 2013. Antonio Cassano e Carolina Marcialis – ancora oggi – appaiono sempre molto affiatati. La coppia, infatti, sembra molto unita.

Carolina Marcialis è molto attiva sui social. La pallanuotista del Rapallo è seguita da diversi fan su Instagram. Sono oltre 187 mila, infatti, gli utenti che hanno posto il proprio follow sul profilo della classe 1991. Lady Cassano pubblica molto spesso sul proprio canale social. Sono diversi, infatti, gli scatti e i video che è possibile notare sul proprio feed. La frequenza di pubblicazione, in tal senso, è molto elevata. Infatti, si parla quasi di un nuovo contenuto multimediale ogni giorno o, almeno, nell’arco di due o tre giorni.

Una frequenza, questa, che fa accrescere l’attenzione dei tanti fan che non perdono tempo a mettere like o a lasciare un commento sotto gli scatti che vedono lady Cassano come protagonista. Anche le storie Instagram sono ricche di “pepe”.

Infatti, nell’ultima Instagram Story pubblicata è possibile notare la Marcialis nello spogliatoio intenta a cambiarsi. La pallanuotista appare con la schiena totalmente scoperta. È possibile scorgere i segni del costume sulle spalle della Marcialis e non solo; il lato B della sportiva è da urlo e Carolina, ancora una volta, ammalia tutti i suoi fan.