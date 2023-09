Serie A: panchina a rischio, la decisione del presidente

La Serie A è ormai pronta ad entrare nel vivo e sono molte le società chiamate a prendere delle decisioni. L’annuncio del presidente.

La Serie A è pronta ad affrontare il suo primo periodo complicato considerando il turno infrasettimanale. L’obiettivo è sempre quello di raccogliere il massimo per guardare con fiducia al futuro.

E in queste ultime ore è stata resa ufficiale la decisione di un presidente sul futuro del proprio allenatore. Il club ha le idee chiare anche se la Serie A ha sempre regalato sorprese e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non abbiamo certezze in questo senso.

Serie A: deciso il futuro, l’annuncio del presidente

Esonerare dopo quattro o cinque giornate non è assolutamente facile considerando che c’è un progetto alle spalle e la volontà di continuare a fare bene. Naturalmente la speranza è sempre quella di no dover ricorrere a decisioni estreme, ma il campo è il giudice supremo e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine si deciderà di continuare con quel tecnico oppure fare un passo indietro.

Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile esonero di Paulo Sousa considerando le difficoltà avute dalla Salernitana in questo inizio di stagione, ma per il momento questa non è l’intenzione da parte della società. Iervolino ha confermato che bisogna aspettare nove giornate per fare un quadro chiaro della situazione e prendere decisioni nei confronti del proprio tecnico.

Questo significa che si andrà avanti con Sousa almeno fino alla prossima pausa per le Nazionali. In quel caso si deciderà se continuare con questo progetto oppure fare un passo indietro e cambiare allenatore. La speranza è quella di proseguire insieme, ma il giudice supremo in questi casi è sempre il campo e tutto può accadere.

Ultime Sousa: la Salernitana è pronto a confermarlo

Il matrimonio tra Sousa e la Salernitana sembra essere destinato a continuare ancora per diverso tempo, ma la strada è lunga e tutto può succedere. Vedremo cosa succederà e se ci saranno dei passi indietro. Di certo stiamo parlando di un qualcosa che terrà banco e verrà risolta nelle prossime settimane.