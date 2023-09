L’ex Juve al posto di Garcia: Napoli, colpo di scena in panchina

Il pareggio in casa del Genoa arrivato in rimonta, ha acceso un campanello d’allarme in casa Napoli con i tifosi che chiedono l’esonero di Garcia.

Dopo le prime due giornate condite da due vittorie, il Napoli ha collezionato una sconfitta interna con la Lazio ed un pareggio agguantato nel finale in casa del Genoa.

Azzurri che non sembrano essere quelli spumeggianti della scorsa stagione con Rudi Garcia che ancora fatica ad imporre le proprie idee al gruppo dei campioni d’Italia. Il pareggio contro i rossoblu è arrivato negli ultimi minuti, evitando ai partenopei la seconda sconfitta consecutiva. Un risultato che ha comunque acceso le polemiche, in particolare sui social, da parte dei tifosi azzurri con molti che chiedono già l’esonero del tecnico francese.

Napoli, c’è già chi chiede l’esonero di Garcia: nome a sorpresa al suo posto

In molti, una volta conclusa la partita tra Genoa e Napoli, hanno chiesto l’esonero del tecnico ex Roma, andando ad indicare come sostituto ideale Antonio Conte.

L’ex allenatore di Juventus ed Inter è libero ed è in attesa di ripartire dopo l’avventura non felice al Tottenham dal punto di vista dei risultati. In più di un’occasione l’ex ct della nazionale italiana ha affermato di voler tornare nel nostro campionato per lavorare in Italia e stare vicino alla propria famiglia. L’ipotesi Napoli potrebbe rivelarsi affascinante per Conte, alla ricerca di un progetto vincente e di una squadra già pronta per provare ad ottenere successi.

L’intenzione del Napoli però, è chiaramente quella di proseguire insieme a Rudi Garcia ancora a lungo andando a dare al proprio allenatore tutto il tempo necessario per provare ad imporre le sue idee nel gruppo di Di Lorenzo e compagni. Due partite negative non possono pregiudicare una scelta fatta con Rudi Garcia che, a meno di crolli improvvisi da parte della squadra, sarà alla guida del club almeno fino al termine della stagione per poi fare le valutazioni del caso.

Ora allenatore e squadra sono chiamati però a reagire immediatamente in campionato per non rischiare di pregiudicare la corsa verso la difesa dello scudetto già dopo cinque giornate. L’Inter capolista è infatti attesa ad Empoli con i toscani che sono a quota zero punti in classifica, mentre il Napoli farà visita al Bologna di Thiago Motta che in questo inizio di campionato ha già messo in difficoltà la Juve di Allegri bloccandola sul pareggio a Torino.